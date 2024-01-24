Гендиректор ФХР: «Мы готовы показать хоккей высокого уровня сразу же, когда нас вернут на международную арену»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Дмитрий Курбатов Матч ТВ Хоккей

Генеральный директор ФХР заявил, что сборная России готова к международным турнирам.

В среду в Госдуме проходит заседание комитета по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».

«Мы играем в хоккей сейчас с белорусами и казахами. Организовали турниры. Это было непросто, но удалось это сделать. Но без выхода на международный рынок, без матчей с финнами и шведами, американцами и канадцами нам трудно расти дальше.

Перед каждым спортсменом должна быть своя, условно говоря, морковка. Чтобы мальчишки тянулись к участию в чемпионатах мира и Олимпиадах, ковали славу страны, прославляли наш флаг и гимн. Не буду давать политические прогнозы, но мы готовы показать хоккей высокого уровня сразу же, когда нас вернут на международную арену», – сказал Дмитрий Курбатов. 

Гендиректор ФХР о допуске России: «Если ИИХФ и НХЛ договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Вряд ли россияне останутся за бортом. Это бизнес, большие деньги»

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9 комментариев
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Мы играем в хоккей сейчас с белорусами и казахами. Организовали турниры. Это было непросто, но удалось это сделать
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2014 год: организовали целые ОЛИМПИЙСКИЕ игры в стране, в том числе хоккейный турнир с лучшими сборными мира. Проводим этапы Еврохоккейтура каждый год.

2023 год: с трудом организовали хоккейный турнир с соседями беларусами и казахами. Это было непросто.

Чувствуется как растем в уровне, ага)
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по системе играть будут?
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пахану своему вопрос задавай, как же так получилось что мы остались без мировых турниров и когда мы в них вернемся
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Ну раз выиграли КПК в неимоверной борьбе, значит точно готовы показать игру высокого уровня)))
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Да, пускай отстраняют, они там загнутся без нас.

без выхода на международный рынок, без матчей с финнами и шведами, американцами и канадцами нам трудно расти дальше.
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Так как возвращаться придётся начиная с группы D, высокий уровень показать будет реально.
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Читаешь и удивляешься...Да хоккей очень дорогой стал.Хотя много занимаются.Конечно будь как раньше Золотая шайба,может и больше появилось пацанов,родителям которых не по карману занятие в спортшколах.
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Ротенберг на низком старте.
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