Гендиректор ФХР: «Мы готовы показать хоккей высокого уровня сразу же, когда нас вернут на международную арену»

Генеральный директор ФХР заявил, что сборная России готова к международным турнирам.

В среду в Госдуме проходит заседание комитета по физической культуре и спорту с повесткой «Перспективы развития российского хоккея в современных условиях».

«Мы играем в хоккей сейчас с белорусами и казахами. Организовали турниры. Это было непросто, но удалось это сделать. Но без выхода на международный рынок, без матчей с финнами и шведами, американцами и канадцами нам трудно расти дальше.

Перед каждым спортсменом должна быть своя, условно говоря, морковка. Чтобы мальчишки тянулись к участию в чемпионатах мира и Олимпиадах, ковали славу страны, прославляли наш флаг и гимн. Не буду давать политические прогнозы, но мы готовы показать хоккей высокого уровня сразу же, когда нас вернут на международную арену», – сказал Дмитрий Курбатов.

Гендиректор ФХР о допуске России: «Если ИИХФ и НХЛ договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Вряд ли россияне останутся за бортом. Это бизнес, большие деньги»