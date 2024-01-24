«Сибирь» подала апелляцию на решение о 4 технических поражениях

«Сибирь» обжалует решение о технических поражениях.

В январе присудила « » четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

«Сибирь» подала апелляцию. Она будет рассмотрена в соответствии с регламентом», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

«Сибирь» о 4 технических поражениях за нарушение лимита: «Несправедливость. Есть сомнения, что это способствует решению обозначенной Путиным задачи по противодействию отъезду молодых»