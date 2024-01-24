«Сибирь» подала апелляцию на решение о 4 технических поражениях

Теги Сибирь ФХР КХЛ Дмитрий Курбатов ТАСС Хоккей

«Сибирь» обжалует решение о технических поражениях.

В январе КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

«Сибирь» подала апелляцию. Она будет рассмотрена в соответствии с регламентом», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

«Сибирь» о 4 технических поражениях за нарушение лимита: «Несправедливость. Есть сомнения, что это способствует решению обозначенной Путиным задачи по противодействию отъезду молодых»

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2 комментария
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Откажут.
Тут формальный признак нарушения правил.
Еще раз можно передать привет менеджерам Сибири.
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+3
Теперь у Фастовского и в нужнике регламент КХЛ будет. Читать и изучать всегда и везде.
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