Третьяк о допуске России: «На этот ЧМ не едем, далее будем смотреть. Перспективы? Сложно сказать»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк ответил на вопрос о допуске России к международным турнирам.

«Будет совещание в ИИХФ в марте, на этот чемпионат мира не едем, далее будем смотреть.

Перспективы? Сложно сказать. Ведутся переговоры между ИИХФ и НХЛ, но мы не знаем, как они проходят, потому что в них не участвуем», – сказал президент ФХР. 

Гендиректор ФХР о допуске России: «Если ИИХФ и НХЛ договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Вряд ли россияне останутся за бортом. Это бизнес, большие деньги»

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вспоминается старый анекдот про перспективу.

Загнивающая русская ферма. Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу.
Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает.
Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно.
Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? !
Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами.
Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть!
Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь.
Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть!
Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... .
Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть!
Животные: да что за перспектива?
Шарик: я тут слышал как хозяйка хояину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика ### ###### будем...»
+7
0
+7
Перспектив нет!
+6
0
+6
когда эту пьянь уже на пенсию отправят??
+2
0
+2
Ответ Сульшер жги!
Есть ! Все воины рано (год-5 лет-20) или поздно (300 лет) заканчиваются. Вопрос только во времени
Заканчиваются одни - начинаются другие, часто параллельно... Была инфа на каком-то ресурсе по вопросу: какое время за всю историю человечество не воевало. Очень небольшое число получилась...
+1
0
+1
Ответ Mikl_5555
когда эту пьянь уже на пенсию отправят??
ну ты махнул , красивый
+2
-1
+1
Перспективы?
-Мы в рай
0
0
0
Куда ты там будешь смотреть, в какую позу поставят, так и будешь стоять...
0
0
0
Вот мне интересно ,существует лига чемпионов Европы по хоккею.Почему наша федерация Не стремится там участвовать.Все сильнейшие клубы там играют.Вот где играют сильнейшие.КХЛ себя изживает.Искусственный Куньлунь,Барыс из канадцев,Минское Динамо.Наверное лучше играть чемпионат России и лигу чемпионов.В футболе туда просто рвутся,а в хоккее с шайбой мы сами с усами.
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Вспоминается старый анекдот про перспективу. Загнивающая русская ферма. Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу. Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает. Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно. Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? ! Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами. Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть! Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь. Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть! Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... . Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть! Животные: да что за перспектива? Шарик: я тут слышал как хозяйка хояину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика ### ###### будем...»
Шнур как-то ёмко высказался, что ### на Руси символизирует нечто большее, чем ###)
0
0
0
Ответ Сульшер жги!
ну ты махнул , красивый
от большого брата нигде не скрыться...
0
0
0
Ответ Сергей Фетисов
Вот мне интересно ,существует лига чемпионов Европы по хоккею.Почему наша федерация Не стремится там участвовать.Все сильнейшие клубы там играют.Вот где играют сильнейшие.КХЛ себя изживает.Искусственный Куньлунь,Барыс из канадцев,Минское Динамо.Наверное лучше играть чемпионат России и лигу чемпионов.В футболе туда просто рвутся,а в хоккее с шайбой мы сами с усами.
Ну хоккейная ЛЧ, это не футбольная... Зрительского интереса мало, раскрученности мало, качество составов многих команд ниже, чем даже у <<Куньлуня>>...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий