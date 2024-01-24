Третьяк о допуске России: «На этот ЧМ не едем, далее будем смотреть. Перспективы? Сложно сказать»
Владислав Третьяк ответил на вопрос о допуске России к международным турнирам.
«Будет совещание в ИИХФ в марте, на этот чемпионат мира не едем, далее будем смотреть.
Перспективы? Сложно сказать. Ведутся переговоры между ИИХФ и НХЛ, но мы не знаем, как они проходят, потому что в них не участвуем», – сказал президент ФХР.
Гендиректор ФХР о допуске России: «Если ИИХФ и НХЛ договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Вряд ли россияне останутся за бортом. Это бизнес, большие деньги»
Загнивающая русская ферма. Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу.
Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает.
Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно.
Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? !
Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами.
Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть!
Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь.
Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть!
Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... .
Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть!
Животные: да что за перспектива?
Шарик: я тут слышал как хозяйка хояину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика ### ###### будем...»
-Мы в рай