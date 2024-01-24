Третьяк о допуске России: «На этот ЧМ не едем, далее будем смотреть. Перспективы? Сложно сказать»

Владислав Третьяк ответил на вопрос о допуске России к международным турнирам.

«Будет совещание в ИИХФ в марте, на этот чемпионат мира не едем, далее будем смотреть.

Перспективы? Сложно сказать. Ведутся переговоры между ИИХФ и НХЛ, но мы не знаем, как они проходят, потому что в них не участвуем», – сказал президент ФХР.

Гендиректор ФХР о допуске России: «Если ИИХФ и НХЛ договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Вряд ли россияне останутся за бортом. Это бизнес, большие деньги»