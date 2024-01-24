Гендиректор ФХР о допуске России: «Если ИИХФ и НХЛ договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Вряд ли россияне останутся за бортом. Это бизнес, большие деньги»

Дмитрий Курбатов высказался о возможном допуске России к международным турнирам.

«Все знают, что сборная России отстранена от международных соревнований. Решение по ЧМ‑2025 будет принято ИИХФ до апреля. С нашей точки зрения – мы не видим позитивных сдвигов. Также будет приниматься решение по участию в Олимпиаде. Но тут мы находимся вообще в третьем ряду.

активно ведет переговоры с . И если они договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Это бизнес, большие деньги. Вряд ли тогда россияне останутся за бортом. Но в какой форме будет принято это решение – сказать сложно», – сказал генеральный директор .