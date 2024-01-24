Гендиректор ФХР о допуске России: «Если ИИХФ и НХЛ договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Вряд ли россияне останутся за бортом. Это бизнес, большие деньги»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Дмитрий Курбатов олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Курбатов высказался о возможном допуске России к международным турнирам.

«Все знают, что сборная России отстранена от международных соревнований. Решение по ЧМ‑2025 будет принято ИИХФ до апреля. С нашей точки зрения – мы не видим позитивных сдвигов. Также будет приниматься решение по участию в Олимпиаде. Но тут мы находимся вообще в третьем ряду.

ИИХФ активно ведет переговоры с НХЛ. И если они договорятся, то возможны самые неожиданные решения. Это бизнес, большие деньги. Вряд ли тогда россияне останутся за бортом. Но в какой форме будет принято это решение – сказать сложно», – сказал генеральный директор ФХР

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12 комментариев
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Как договор ИИХФ с НХЛ поможет сборной России? Ну разрешат в НХЛ игрокам отбыть на ЧМ, дальше что? Как без нас катали, так и будут дальше. Это не спорт двух сборных, где если одного из лидера убираешь, то пропадает зрелищность, а следовательно и снижается финансирование спонсоров. Помимо нас есть Канада, Швеция, Чехия, Финляндия, США и ещё пару сборных, которые на ступень ниже. Они между собой и решат, кто лучший.
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генеральный директор фхр, президент фхр, первый заместитель президента фхр....вот там кормушка, так кормушка.......
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Гендиректора Рома покусал, теперь он тоже в стране воздушных замков и розовых грёз...
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Мечты, мечты, мечты (голосом Валерия Кипелова)
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А НХЛ при чём?
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Но иихф НХЛ возможно и прикрутит, но есть европейские федерации которые могут отказаться привозить свою сборную команду, я думаю так и будет и в итоге не будет не нашей сборной не игроков НХЛ.
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Надо играть с кем можем и продолжать расти, только так будет успех. Уровень лиги не падает, школы новые появляются - уже гууд!
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Ответ Sever12
Но НХЛ интересуют только бабки и они могут повлиять на иихф, ибо без русских турнир будет так себе, как не крути самое популярное хоккейное противостояние в мире это Россия Канада, а если это исключено смысл там играть.
Какие бабки для НХЛ от проведения ЧМ25? Ну что вы пишите.
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Ответ Alex1104
Без матча Россия-Канада НХЛ может и не отпустить игроков. Они и так крайне неохотно участвуют в турнирах, а уж в таком варианте - зачем? Это существенная потеря интереса и денег.
Куда не отпустить, на ЧМ в Швеции во время отпуска самого хоккеиста, вылетевшего из КС на ранних стадиях или вообще не вышедшего в плофф? ))
Совсем хоккеем не интересуешься, только политикой?
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