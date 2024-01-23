Гашек извинился за участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго»: «Считаю это огромной ошибкой. Обещаю, что это не повторится»

Доминик Гашек извинился за участие в церемонии открытия матча НХЛ.

Ранее экс-хоккеист неоднократно критиковал лигу за участие российских хоккеистов, но в январе принял участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго» (3:0).

«Заявление о моем участии в мероприятии 18.01.2024 и запросах общественности и СМИ.

В ходе своего ежегодного визита (делового, благотворительного) в Баффало, США, я принял приглашение от друзей на игру НХЛ. В то же время по просьбе болельщиков и клуба «Баффало Сейбрс» я согласился поучаствовать в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго».

Я считаю свое участие в матче и его открытии огромной ошибкой и хочу извиниться перед украинским народом, а также перед фанатами, которые меня поддерживали и продолжают поддерживать, и всеми, кого я разочаровал своим поступком. Мне очень трудно оправдать эту мою личную неудачу. Я очень постараюсь ее исправить.

Сейчас я могу пообещать, что подобная ситуация больше не повторится. Заранее спасибо всем, кто поддержит меня», – написал Гашек в соцсети.

Гашек ответил на критику за участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго»: «Так я пытаюсь привлечь внимание к проблеме россиян в НХЛ. В «Сейбрс» их нет»