Гашек извинился за участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго»: «Считаю это огромной ошибкой. Обещаю, что это не повторится»

Теги Баффало Чикаго Доминик Гашек НХЛ Политика Хоккей

Доминик Гашек извинился за участие в церемонии открытия матча НХЛ.

Ранее экс-хоккеист неоднократно критиковал лигу за участие российских хоккеистов, но в январе принял участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго» (3:0).

«Заявление о моем участии в мероприятии 18.01.2024 и запросах общественности и СМИ.

В ходе своего ежегодного визита (делового, благотворительного) в Баффало, США, я принял приглашение от друзей на игру НХЛ. В то же время по просьбе болельщиков и клуба «Баффало Сейбрс» я согласился поучаствовать в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго».

Я считаю свое участие в матче и его открытии огромной ошибкой и хочу извиниться перед украинским народом, а также перед фанатами, которые меня поддерживали и продолжают поддерживать, и всеми, кого я разочаровал своим поступком. Мне очень трудно оправдать эту мою личную неудачу. Я очень постараюсь ее исправить.

Сейчас я могу пообещать, что подобная ситуация больше не повторится. Заранее спасибо всем, кто поддержит меня», – написал Гашек в соцсети. 

Гашек ответил на критику за участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго»: «Так я пытаюсь привлечь внимание к проблеме россиян в НХЛ. В «Сейбрс» их нет»

 

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25 комментариев
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Это уже клиника )))
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Если бы три года назад я прочитал новость, что Гашек извиняется перед украинским народом за участие в открытии матча НХЛ, я бы вообще ничего не понял. Я и сейчас мало понимаю, если честно
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Позорное поведение некогда хорошего вратаря.
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Пускай кукарекает дальше, пока его не заблочат в СА, где без разницы кто ты - негр, монгол или русский. На первом месте бизнес и его успешность. Таких петухов там долго не потерпят...
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ему больше подходит фамилия Мразек
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Я думал мои комментарии пробили дно , а потом читаю его и вроде со мной все норм
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Это просто лицемерие.Как он мог сказать американцам нет я не буду участвовать в церемонии.
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крышаход капитальный
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Он хоть какие-нибудь таблетки принимает?
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Вратарь был выдающийся, величайший. Но, как говорил один пёс, думал порядочная сука, а оказалось сука порядочная)
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За что и перед кем извинился?
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Мог бы от возмущения - вернуть НХЛ деньги, которые он ошибочно получил за долгие годы в НХЛ. Он ведь не разделяет их ценности. оказывается. А так - извините, проституция: удовлетворить и боссов НХЛ, и спонсоров, и европейских ястребов. Будущий депутат европарламента, кандидат в мэры праги? почему некогда хороший спортсмен обычно вырастает в одиозного старпера?
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Так он же, вроде, выставил это как пропаганду НХЛ без русских, поскольку у Баффало нет русских в составе. За что извиняется?

Мне кажется, у него реально "не все дома". Без шуток.
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На колено ! Целовать портрет Зелебобуса и рогатый герб !
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Ответ Mikl_5555
он че повелся на рекламу и поставил российскую вакцину от короны?
Он походу как раз вакцину от Пфайзер ставил...
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Вот идиот
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Зачем это здесь?! Токсичный персонаж все давно уже сказал.
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А если какие то русские напишут что поддержат гашека,не придется ли ему потом извиняться???
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Пацаны не извиняются (с)
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Гуфа напомнил. Мне сказали что будет фит, но не сказали с кем (с)
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Когда приходит СМС от банка, можно и "ошибиться", ага )))
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Это потому что в составе Чикаго Зайцев? Вроде же больше наших в этих командах нет.
Ну мы привыкли, что вратари странные люди... Что Гашек очень странный даже на фоне других вратарей тоже привыкли.
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