Гашек ответил на критику за участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго»: «Так я пытаюсь привлечь внимание к проблеме россиян в НХЛ. В «Сейбрс» их нет»

Доминик Гашек объяснил участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго».

Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что в турнире играют россияне.

«Доминик, не могли бы вы объяснить, как это возможно, что вы были на игре НХЛ и присутствовали на этой церемонии? Вы, утверждающий, что этот турнир поддерживает ситуацию на Украине?» – задал вопрос бывшему вратарю клубов НХЛ чешский комментатор Доминик Михайлеску.

«Спасибо за вопрос. Я использую свое пребывание здесь (помимо прочего), чтобы привлечь внимание к проблеме [нахождения] российских игроков в НХЛ.

В составе «Баффало» сейчас не играет ни один российский хоккеист. Я не думаю, что это полностью моя заслуга, но я буду рад, если так и останется.

Я продолжу привлекать внимание НХЛ к этой проблеме и одновременно предлагать им помощь с решением. Именно так я и поступал до сих пор», – написал Гашек в твиттере.