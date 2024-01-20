Гашек ответил на критику за участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго»: «Так я пытаюсь привлечь внимание к проблеме россиян в НХЛ. В «Сейбрс» их нет»
Доминик Гашек объяснил участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго».
Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что в турнире играют россияне.
«Доминик, не могли бы вы объяснить, как это возможно, что вы были на игре НХЛ и присутствовали на этой церемонии? Вы, утверждающий, что этот турнир поддерживает ситуацию на Украине?» – задал вопрос бывшему вратарю клубов НХЛ чешский комментатор Доминик Михайлеску.
«Спасибо за вопрос. Я использую свое пребывание здесь (помимо прочего), чтобы привлечь внимание к проблеме [нахождения] российских игроков в НХЛ.
В составе «Баффало» сейчас не играет ни один российский хоккеист. Я не думаю, что это полностью моя заслуга, но я буду рад, если так и останется.
Я продолжу привлекать внимание НХЛ к этой проблеме и одновременно предлагать им помощь с решением. Именно так я и поступал до сих пор», – написал Гашек в твиттере.
Так и знал, что Любушкина из-за Гашека махнули(