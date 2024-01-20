Гашек ответил на критику за участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго»: «Так я пытаюсь привлечь внимание к проблеме россиян в НХЛ. В «Сейбрс» их нет»

Теги Баффало Чикаго Доминик Гашек НХЛ Политика Хоккей

Доминик Гашек объяснил участие в церемонии открытия матча «Баффало» – «Чикаго».

Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что в турнире играют россияне.

«Доминик, не могли бы вы объяснить, как это возможно, что вы были на игре НХЛ и присутствовали на этой церемонии? Вы, утверждающий, что этот турнир поддерживает ситуацию на Украине?» – задал вопрос бывшему вратарю клубов НХЛ чешский комментатор Доминик Михайлеску.

«Спасибо за вопрос. Я использую свое пребывание здесь (помимо прочего), чтобы привлечь внимание к проблеме [нахождения] российских игроков в НХЛ.

В составе «Баффало» сейчас не играет ни один российский хоккеист. Я не думаю, что это полностью моя заслуга, но я буду рад, если так и останется.

Я продолжу привлекать внимание НХЛ к этой проблеме и одновременно предлагать им помощь с решением. Именно так я и поступал до сих пор», – написал Гашек в твиттере.

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27 комментариев
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Было бы красиво пригласить его на матч Вашингтон - Коламбус
+78
-2
+76
Просто д🤣🤣🤣л
+51
-2
+49
29.06.2024. "Баффало" выбрал 4 россиян на драфте НХЛ
+35
-1
+34
Это либо нацизм, либо идиотизм. Скорее второе
+25
-2
+23
Ну, конечно, ГМ "Баффало" обязательно посоветуется с Гашеком, прежде чем взять в команду россиянина😊😊😊
+16
0
+16
Ответ Вадим Абдуллин
Было бы красиво пригласить его на матч Вашингтон - Коламбус
Помрет случайно от такого количества россиян
+16
-1
+15
В основе их может и нет, но в фарм клубе их трое
+10
0
+10
Гашек раскроем тебе секрет в Баффало не по твоей милости нет русских игроков.... Не льсти себе
+7
0
+7
Паранойя у деда
+6
0
+6
"В составе «Баффало» сейчас не играет ни один российский хоккеист. Я не думаю, что это полностью моя заслуга, но я буду рад, если так и останется."

Так и знал, что Любушкина из-за Гашека махнули(
+6
-1
+5
Ответ Вадим Абдуллин
Было бы красиво пригласить его на матч Вашингтон - Коламбус
А лучше на игру КХЛ Динамо-Спартак
+6
-2
+4
Надо было Зайцеву на символическое вбрасывание приехать
+4
-1
+3
Просто ему много раз попали шайбой по голове...
+3
-1
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нацизм в чистом виде
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-1
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нацизм в чистом виде
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Ответ Вадим Кемеж
Просто ему много раз попали шайбой по голове...
Оно намеренно башкой отбивало шайбы. Легко найти записи
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Russian это россиянин? Может всё-таки правильно переводить, а не политкоректно.
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Всё-таки спортсменам не надо идти в политику
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Видать много раз когда в тыкву шайба прилетает,то эффект накопительный присутствует.
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Неужели он настолько слабоумен? Или это такая роль, не пойму.
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Гашек - остановка по-турецки
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Ещё одно доказательство, что можно быть великим игроком и великим д…м одновременно.
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Ответ FRED_D
Это либо нацизм, либо идиотизм. Скорее второе
Его ждет синдром Байдена, симптомы налицо.
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Ответ xantos
Russian это россиянин? Может всё-таки правильно переводить, а не политкоректно.
А как будет россиянин по-английски?
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видимо, всё-таки частое попадание шайбы в шлем не прошло для него даром
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