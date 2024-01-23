Борис Михайлов: «Капризов уже давно доказал, что является звездой. Хочется, чтобы он держал такой уровень в Америке очень и очень долго»

Борис Михайлов оценил последние результаты Кирилла Капризова в НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» был признан первой звездой недели в . Он набрал 8 (5+3) очков в четырех матчах.

«Я очень рад, что вернулся в строй, восстановился и набрал обратно все свои кондиции. Все это показывает его мастерство и желание играть на самом высоком уровне. Желаю, чтобы он в дальнейшем играл без травм.

Что касается его звездности, он уже давно доказал, что он ею является. Хочется, чтобы он держал такой уровень в Америке очень и очень долго», – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА Михайлов.