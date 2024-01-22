Капризов – первая звезда недели в НХЛ. Форвард «Миннесоты» набрал 8 очков в 4 матчах

Теги рейтинги Бостон Миннесота НХЛ Вегас Давид Пастрняк Кирилл Капризов Логан Томпсон Хоккей

Кирилл Капризов признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели.

Первой звездой назван нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который набрал 8 (5+3) очков в четырех матчах. Российский хоккеист сделал хет-трик в игре против «Каролины» (5:2).

Второй звездой стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, отметившийся 7 (5+2) баллами в трех играх.

Третьей звездой признан голкипер «Вегаса» Логан Томпсон, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,34 шайбы и отражая 95,6% бросков.

7 комментариев
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Ответ Антон Огурцов
Перестал встречаться может с этой дочерью клоуна из рекламы озона, и игра пошла
Напрасно вы так. К творчеству Маликова можно относиться по разному (хотя композитор он очень даже), а вот то, чтобы его называли клоуном уж точно не заслужил. Ни в каких скандалах и интригах не замечен. По мне, так один из достойнейших (по поведению) певцов и композиторов.
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Набирает обороты, с возвращением!
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После травмы вернулся и дела у соты стали чуть лучше!молодец, Кирилл👍🏼
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Умница, сильный духом парень! 💪🏼
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Хорош, Кирюха! 🔥
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