Капризов – первая звезда недели в НХЛ. Форвард «Миннесоты» набрал 8 очков в 4 матчах

Кирилл Капризов признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели.

Первой звездой назван нападающий «Миннесоты» , который набрал 8 (5+3) очков в четырех матчах. Российский хоккеист сделал хет-трик в игре против «Каролины» (5:2).

Второй звездой стал форвард « » , отметившийся 7 (5+2) баллами в трех играх.

Третьей звездой признан голкипер « » , одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,34 шайбы и отражая 95,6% бросков.