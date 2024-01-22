Капризов – первая звезда недели в НХЛ. Форвард «Миннесоты» набрал 8 очков в 4 матчах
Кирилл Капризов признан первой звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели.
Первой звездой назван нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который набрал 8 (5+3) очков в четырех матчах. Российский хоккеист сделал хет-трик в игре против «Каролины» (5:2).
Второй звездой стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, отметившийся 7 (5+2) баллами в трех играх.
Третьей звездой признан голкипер «Вегаса» Логан Томпсон, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,34 шайбы и отражая 95,6% бросков.