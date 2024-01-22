Тренер «Миннесоты» о Капризове: «Великолепный игрок. Мне нравится, что при атакующем таланте и высочайшем хоккейном IQ в нем заложен дух борьбы, неуступчивость»

Тренер «Миннесоты» оценил игру форварда Кирилла Капризова.

Нападающий набрал 42 (18+24) очка в 39 играх сезона-2023/24.

– Капризов забил первые свои голы в 2024-м [в матче с «Флоридой»]. Подходит ли он к оптимальной форме после травмы, какое впечатление оставляет по тренировкам?

– Карузо – великолепный игрок. Что мне нравится в нем больше всего – при огромном атакующем таланте и высочайшем хоккейном IQ в нем заложен огромный дух борьбы, неуступчивость, которую он стремится проявлять каждую секунду.

Да, сейчас он возвращается к своему лучшему состоянию после травмы, и приятно, что его старание наконец-то воплотилось в два гола. Он и в предыдущих матчах мог забить парочку, но хорошо, что это произошло в таком важном матче для нас и мы его выиграли.

– Есть ли у вас объяснение нехарактерно низкой результативности в первой половине сезона? И ожидаете ли от него прорыва и возвращения к стандартам обычной для него регулярки 40+ голов?

– Это хороший вопрос, но я могу говорить об этом только частично, поскольку в начале сезона меня здесь не было.

Что же касается моего опыта работы с ним, то в этот период он был таким же быстрым, сильным, крепко стоящим на коньках и здорово катающимся игроком, каким его все знают. И даже вернувшись в строй после травмы, он сразу заиграл хорошо.

А то, что произошло в матче с «Флоридой», – это именно то, что требуется от такого игрока, как Капризов. В большом матче он сделал огромный вклад, и не случайно наше большинство в нем сыграло решающую роль, – сказал главный тренер «Миннесоты» .