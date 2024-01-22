Капризов о том, кому отдал бы «Харт Трофи»: «Кучерову. Он красавец, здорово играет. Его передачи, мышление хоккейное – очень сильное»
Кирилл Капризов высоко оценил игру Никиты Кучерова в сезоне-2023/24.
– Кому бы вы отдали «Харт Трофи», если бы его надо было вручать прямо сейчас?
– Кучерову. Куч – красавец! Играли против них [19 января], он здорово играет, и вообще большинство у них очень сильное. Никита им руководит.
Его передачи, мышление хоккейное – очень сильное, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи», Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й, Панарин – 4-й (NHL.com)
Капризов – страшная сила! Ввинтил хет-трик и отбил щелчок в решающие секунды