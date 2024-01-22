Капризов о внимании болельщиков: «Когда пацаны подбегают, нет проблем побазарить, дать пятюню. Бывают назойливые люди, которые видят, что человек общается, – зачем лезть?»
Кирилл Капризов поделился мнением о внимании болельщиков.
– На днях разговаривали с Ильей Любушкиным, и он вспомнил историю, как обалдел, когда вы сели к нему в машину, а болельщики «Миннесоты» стали бросаться на лобовое стекло!
– Да, было такое в Баффало, ха-ха!
Потом поехали с ним посидеть в ресторан – так два пацана рванули за нами. Ждали, когда мы поужинаем, а потом подошли за автографами.
– Не утомляет такое внимание, иногда переходящее в назойливость? Не хочется большего спокойствия?
– Понятно, что хочется, но я тоже понимаю людей. Особенно молодых ребят, хоккеистов. Сам такой был.
Когда пацаны подбегают, вообще без проблем с ними побазарить, дать пятюню.
Бывают, конечно, и назойливые люди, которые видят, что человек с кем-то общается, – зачем в такой момент лезть?
Но чаще – совершенно нормальные, и только приятно, что они так к тебе относятся. С радостью с ними разговариваю, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
На кулаках побелели костяшки.
Лезет мужик в лобовое стекло,
А хотелось, чтоб лезли няшки.