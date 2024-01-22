Кирилл Капризов: «Надо постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую – получилась чуть провальной. Где-то психовал, надо научиться играть стабильнее»
Кирилл Капризов высказался касательно своей игры в сезоне НХЛ.
– Насколько хорошо сейчас себя чувствуете после повреждения? Семь игр без хоккея – немало, и болельщики уже волновались, насколько все серьезно.
– Чувствую себя вроде нормально. Первую игру было тяжеловато, вторую – чуть получше. Причем до травмы я ощущал себя отлично, у меня как раз неплохо пошла игра.
– Да, доказательство чему – 24 декабря вас даже признали лучшим игроком недели в НХЛ.
– Да, а потом чик – и травма. Все сбилось чутка, пропустил две недели.
Сейчас надо опять набрать форму и постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую, которая получилась у меня чуть провальной.
– Как вы себе это объясняете?
– Может, сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним. Но сейчас чувствую себя нормально.
Где-то психовал, когда забить не получалось, – а нужно наслаждаться хоккеем. Понятно, не всегда получается забивать, но нужно уметь справляться с такими ситуациями.
Ты можешь 20 матчей сыграть – 25 голов забить, а потом в 15 играх – четыре гола.
Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчетами.
– Вы избаловали болельщиков, два сезона подряд забив 40 и больше голов. Могут они надеяться на то, что сейчас рванете в результативности во второй половине и достигнете тех показателей?
– Да, я о том и говорю, что мне бы сейчас во второй половине прибавить серьезно! Мало получается забивать. Мне кажется, надо больше моментов создавать, бросать.
Где-то стараюсь делать много передач, а надо быть более нацеленным на ворота.
Тогда и голы придут, потому что без бросков не бывает голов, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.