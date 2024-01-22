Кирилл Капризов: «Надо постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую – получилась чуть провальной. Где-то психовал, надо научиться играть стабильнее»

Кирилл Капризов высказался касательно своей игры в сезоне НХЛ.

– Насколько хорошо сейчас себя чувствуете после повреждения? Семь игр без хоккея – немало, и болельщики уже волновались, насколько все серьезно.

– Чувствую себя вроде нормально. Первую игру было тяжеловато, вторую – чуть получше. Причем до травмы я ощущал себя отлично, у меня как раз неплохо пошла игра.

– Да, доказательство чему – 24 декабря вас даже признали лучшим игроком недели в НХЛ.

– Да, а потом чик – и травма. Все сбилось чутка, пропустил две недели.

Сейчас надо опять набрать форму и постараться сыграть вторую половину сезона лучше, чем первую, которая получилась у меня чуть провальной.

– Как вы себе это объясняете?

– Может, сказалась травма, которую я получил еще в прошлом сезоне и перед плей-офф пропустил месяц с лишним. Но сейчас чувствую себя нормально.

Где-то психовал, когда забить не получалось, – а нужно наслаждаться хоккеем. Понятно, не всегда получается забивать, но нужно уметь справляться с такими ситуациями.

Ты можешь 20 матчей сыграть – 25 голов забить, а потом в 15 играх – четыре гола.

Надо научиться играть стабильнее, меньше нервничать, просто стараться играть в свой лучший хоккей и не заниматься этими подсчетами.

– Вы избаловали болельщиков, два сезона подряд забив 40 и больше голов. Могут они надеяться на то, что сейчас рванете в результативности во второй половине и достигнете тех показателей?

– Да, я о том и говорю, что мне бы сейчас во второй половине прибавить серьезно! Мало получается забивать. Мне кажется, надо больше моментов создавать, бросать.

Где-то стараюсь делать много передач, а надо быть более нацеленным на ворота.

Тогда и голы придут, потому что без бросков не бывает голов, – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.