Федор Канарейкин: «Мне нравился лимит в 5 легионеров, он повышал уровень. Мне кажется, это оптимально»

Теги Федор Канарейкин КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Федор Канарейкин поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

«Как я отношусь к нынешнему лимиту на легионеров в КХЛ? Я скажу свое мнение, мне нравилось, когда лига имела лимит в пять легионеров. Мне кажется, это было оптимально, все действовало. И клубы не искали какие-то обходные пути? Ну, безусловно, мы сейчас видим моменты с гражданством, моменты с очень неприятной ситуацией в «Сибири». 

Получается ли так, что вроде как лимит новый утвердили, а по факту он является формальностью? Нет, я свое мнение высказал, я дальше не хочу эту тему подкручивать. Я говорю, что мне нравится лимит в пять легионеров, я думаю, он повышал уровень нашего чемпионата, ну, хороших легионеров, естественно, я не беру каких-то посредственных, а которые на самом деле усиливают нашу лигу.

Мне кажется, это оптимально, и есть возможность для конкуренции, и для роста молодых», – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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