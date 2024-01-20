Канарейкин о Ларионове: «Его работа в «Торпедо» даст ответ на вопрос, поедет ли он в НХЛ. Он зарекомендовал себя и в России, и за океаном»

Федор Канарейкин прокомментировал продление контракта Игоря Ларионова с «Торпедо».

Нижегородский клуб заключил новое соглашение с главным тренером сроком на 3 года.

«Команда уже строится, мы видим, сколько там молодых игроков заиграно. Курс, который выбрал Ларионов, интересен. Растет интерес болельщиков к клубу, симпатии к игре команды, строится новая арена. Это все взаимосвязано, и, возможно, этот курс поможет клубу завоевать Кубок Гагарина.

Пожелаю Игорю Николаевичу всяческих успехов. У Ларионова будет возможность уехать в НХЛ. Это человек, который зарекомендовал себя и в России, и за океаном. Он уважаем там. Его работа в « » даст ответ на вопрос, поедет ли он в », – сказал экс-тренер клубов .