Канарейкин о Ларионове: «Его работа в «Торпедо» даст ответ на вопрос, поедет ли он в НХЛ. Он зарекомендовал себя и в России, и за океаном»

Теги Торпедо Федор Канарейкин НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Федор Канарейкин прокомментировал продление контракта Игоря Ларионова с «Торпедо».

Нижегородский клуб заключил новое соглашение с главным тренером сроком на 3 года. 

«Команда уже строится, мы видим, сколько там молодых игроков заиграно. Курс, который выбрал Ларионов, интересен. Растет интерес болельщиков к клубу, симпатии к игре команды, строится новая арена. Это все взаимосвязано, и, возможно, этот курс поможет клубу завоевать Кубок Гагарина.

Пожелаю Игорю Николаевичу всяческих успехов. У Ларионова будет возможность уехать в НХЛ. Это человек, который зарекомендовал себя и в России, и за океаном. Он уважаем там. Его работа в «Торпедо» даст ответ на вопрос, поедет ли он в НХЛ», – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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4 комментария
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Не факт, что сразу позовут в НХЛ главным тренером. А вот в помощники - легко. Другое дело, согласится ли Ларионов сейчас уйти в помощники...
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А нужна ли эта НХЛ? Тут работы непочатый край. Мы отстаем. Нужно работать, что б сократить отрыв. А это через выстраивания системы. Выстроит бюджетный вариант в Торпедо? Дальше попробовать в клубе с деньгами . А потом уже уровень сборных 🤷‍♂️
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На три года в Торпедо, а там будет видно… Взрастит замену и можно попробовать за океан…
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Ответ Mohnatiy
Не факт, что сразу позовут в НХЛ главным тренером. А вот в помощники - легко. Другое дело, согласится ли Ларионов сейчас уйти в помощники...
Смешные вы все господа, думаете профессор бессмертный что-ли!?
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