Пашков о деле Гордеева: «Ошибка «Сибири» налицо, но почему умывает руки КХЛ? Лига часто находится где-то в космосе, ее вялая политика непонятна»

Александр Пашков подверг критике КХЛ в связи с ситуацией в «Сибири».

Лига сняла с клуба 4 очка и наложила штраф за нарушение лимита на легионеров.

– Как прокомментируете наказание « » на четыре очка по «делу » – игрока, у которого спортивное гражданство США и из-за которого клуб в четырех матчах превысил лимит на легионеров?

– На мой взгляд, это не такая очевидная история, как преподносится в прессе. Да, налицо ошибка руководства «Сибири», которое еще до старта чемпионата было обязано прояснить для себя статус игрока и не допустить нарушений.

Но почему умывает руки КХЛ, которая не реагировала на ситуацию в оперативном порядке и зажигала перед игроком зеленый свет? Почему ее система заявки, как пишут в прессе, дала сбой? Почему столько времени ушло на принятие окончательного решения по наказанию клуба?

Сейчас чемпионат выходит на финишную прямую, в гонке за плей-офф каждое очко может стать решающим. И тут мы видим внешнее вмешательство в эту гонку, административным решением. Причем из-за прегрешений, которые были совершены месяцы назад.

Получается, сами бьем по своему чемпионату, пилим сук, на котором сидим.

– Как объясните такую длительную паузу до принятия решения?

– У нас разыгрывается Кубок Гагарина, наверное, поэтому КХЛ часто находится где-то в космосе. Мне непонятна такая вялая политика лиги. Что бы ни происходило, возникают паузы или сбои. Это касается и судейства, и администрирования, и много чего еще.

А пока лига спит, люди со стороны берут инициативу в свои руки. Чего стоят хотя бы жалобы агентов в на некую «спортивную дискриминацию». Над лигой с этой нелепицей смеются, а она молчит и в тишине вроде бы создает какие-то комиссии, которые через месяцы, может, примут какие-то решения а, может, и нет, – сказал олимпийский чемпион.

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала