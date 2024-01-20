Пашков о деле Гордеева: «Ошибка «Сибири» налицо, но почему умывает руки КХЛ? Лига часто находится где-то в космосе, ее вялая политика непонятна»

Теги Сибирь Алексей Морозов КХЛ Александр Пашков лимит на легионеров Федор Гордеев Хоккей

Александр Пашков подверг критике КХЛ в связи с ситуацией в «Сибири».

Лига сняла с клуба 4 очка и наложила штраф за нарушение лимита на легионеров. 

– Как прокомментируете наказание «Сибири» на четыре очка по «делу Гордеева» – игрока, у которого спортивное гражданство США и из-за которого клуб в четырех матчах превысил лимит на легионеров?

– На мой взгляд, это не такая очевидная история, как преподносится в прессе. Да, налицо ошибка руководства «Сибири», которое еще до старта чемпионата было обязано прояснить для себя статус игрока и не допустить нарушений. 

Но почему умывает руки КХЛ, которая не реагировала на ситуацию в оперативном порядке и зажигала перед игроком зеленый свет? Почему ее система заявки, как пишут в прессе, дала сбой? Почему столько времени ушло на принятие окончательного решения по наказанию клуба?

Сейчас чемпионат выходит на финишную прямую, в гонке за плей-офф каждое очко может стать решающим. И тут мы видим внешнее вмешательство в эту гонку, административным решением. Причем из-за прегрешений, которые были совершены месяцы назад.

Получается, сами бьем по своему чемпионату, пилим сук, на котором сидим.

– Как объясните такую длительную паузу до принятия решения?

– У нас разыгрывается Кубок Гагарина, наверное, поэтому КХЛ часто находится где-то в космосе. Мне непонятна такая вялая политика лиги. Что бы ни происходило, возникают паузы или сбои. Это касается и судейства, и администрирования, и много чего еще.  

А пока лига спит, люди со стороны берут инициативу в свои руки. Чего стоят хотя бы жалобы агентов в КХЛ на некую «спортивную дискриминацию». Над лигой с этой нелепицей смеются, а она молчит и в тишине вроде бы создает какие-то комиссии, которые через месяцы, может, примут какие-то решения а, может, и нет, – сказал олимпийский чемпион.

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала

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13 комментариев
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Это были первые 4 игры чемпионата, надо было ещё подождать, потом клуб и болельщики невзначай узнали бы, что в первом раунде вместо них будет другая команда.
Приняли бы решения сразу, не было бы такого резонанса, дальше шла бы честная спортивная борьба, а сейчас мало того что команда скатилась на две позиции так ещё и психологически надломили, просто угробили.
колхоз.
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Ответ urloff
В чем прав? Клуб разве не должен сам следить за заявкой на игру? КХЛ написало правила, руководство клуба должно их применять. Тем более выше пишут что первые это были первые игры. Если так, то возможно спохватились и ждали пронесёт или нет. Так же возможен админ ресурс из Татарстана был использован, чтобы дать "делу" ход. П.С. Сам из НСКа и за клуб переживаю.
Прав в том, что Лига отвечает за автоматическую систему допуска. Если система не сработала, Лига должна нести за это ответственность.

На мой взгляд, клуб нужно было оштрафовать, но не лишать очков. Лига должна была извиниться, объяснить как так произошло и рассказать, что сделано, чтобы не допустить такой ситуации в будущем.
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Когда Пашков прав, Пашков прав.
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Ответ ak-2nd
Прав в том, что Лига отвечает за автоматическую систему допуска. Если система не сработала, Лига должна нести за это ответственность. На мой взгляд, клуб нужно было оштрафовать, но не лишать очков. Лига должна была извиниться, объяснить как так произошло и рассказать, что сделано, чтобы не допустить такой ситуации в будущем.
Или ещё проще, было в заявке на 4 игры 4 лега, следующие 4 игры только 2 лега в заявку…просто и адекватно, ну и денежный штраф никто конечно не отменял….
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возжно сибирь по мнению лиги и сжульничала, но тогда возникает вопрос как она ЛИГА, допустила аж 4 игры сибирского "произвола", какого хрена и кто следит за регламентом?,штафовать надо саму лигу и руководство клуба, мы больщики в чем виноваты? бахнули в конце сезона всю команду и армию болельщиков на дно, разве это справедливо?, какая там интрига теперь? календарь у нефтехимика посмотрите практически СКАЗКА, куда там сибири и амуру? Фасту отдельное спасибо и поклон!!!!!
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Ветераны Сибири, где вы? 😃
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Ответ ak-2nd
Прав в том, что Лига отвечает за автоматическую систему допуска. Если система не сработала, Лига должна нести за это ответственность. На мой взгляд, клуб нужно было оштрафовать, но не лишать очков. Лига должна была извиниться, объяснить как так произошло и рассказать, что сделано, чтобы не допустить такой ситуации в будущем.
Система не сработала это брехня, как она может не сработать, она вообще не функционировала, ее допиливали под ЦСКА, что бы Федотова можно было заявлять, я ещё помню на КХЛ ТВ была дискуссия от том как ЦСКА будет заявлять Ивана, мол его система не пропустит он дисквалифицырова, А Гордеев ЦИБ заявлен как игрок США, эта сраная система от туда и черпает данные кто какой стране относится, это были первые 4 игры, вот она и не работала, пилили под Ваню скрипты, как она может не сработать, но как, это бред полный.
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Ответ ak-2nd
Прав в том, что Лига отвечает за автоматическую систему допуска. Если система не сработала, Лига должна нести за это ответственность. На мой взгляд, клуб нужно было оштрафовать, но не лишать очков. Лига должна была извиниться, объяснить как так произошло и рассказать, что сделано, чтобы не допустить такой ситуации в будущем.
А автоматическая система допуска точно есть у КХЛ, а не в вашем воображении? На бумажке под роспись написано в правилах количество легионеров, клуб вносит больше, а потом говорит "Ой!"?
И почему другие так не делали?

Это как стоит знак "40", без камеры будут гонять. Теперь КХЛ безусловно озадачится "камерой".
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Ответ Karra
Неужели непонятно, что это показательная порка за укрывание предателя? Времена такие.
Вон в ладе русский чех играет, ни чего, кроме того представители лады в эфире КХЛ ТВ заявили что они вообще не интересовались его спортивным гражданством, паспорт есть и ладно, Сафин сам типа решил этот вопрос перед началом сезона, по сути им просто фортануло, а то бы также прикурили.
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Ответ Александр Рыбаков
какие же ветераны пустые. лига не спит с кем попало.
это вы четко подметили.По странному стечению обстоятельств система не сработала не только на Гордееве, но и когда ЦСКА заявлял дисквалифицированного Федотова система тоже не сработала, а то было самое начало чемпионата, первые 4 игры, странно как совпало....
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