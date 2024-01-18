Никита Щитов: «В «Сибири» непорядок с кадрами. Руководство клуба виновато в ситуации с лимитом на легионеров»

Никита Щитов высказался о нарушении «Сибирью» регламента КХЛ.

В среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев, у которого американское спортивное гражданство.

«Неприятный прецедент для клуба, который накладывает отпечаток и на нашу лигу. Таких вещей просто не должно быть. Это говорит о том, что у нас не все гладко с профессиональной точки зрения, не всегда работают профессионалы на местах.

Клубы, когда подписывают игрока, знают, какое у него гражданство, все документы проходят через клуб. Они должны понимать, кто у них в заявке.

Странно и то, что лига сразу не обратила на это внимание. В Центральное информационное бюро (ЦИБ) КХЛ отправляются все заявки, там зафиксировано, у кого какое спортивное гражданство. Раз лига тоже допустила такое упущение, значит и там не хватает профессионалов.

Печально, что этих очков может не хватить «Сибири» для попадания в плей‑офф, у них и так положение не очень. Они могут и не выбраться.

Непонятно, что происходит в самом клубе. Практически каждый год чередуют главных тренеров, в этот раз тренеру вообще не дали доработать до конца сезона.

В « » непорядок с кадрами, который нужно устранить. Руководство клуба в первую очередь виновато в ситуации с лимитом на легионеров», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.