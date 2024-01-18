Никита Щитов: «В «Сибири» непорядок с кадрами. Руководство клуба виновато в ситуации с лимитом на легионеров»

Теги Сибирь Никита Щитов КХЛ Кубок Гагарина лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов высказался о нарушении «Сибирью» регламента КХЛ.

В среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев, у которого американское спортивное гражданство.

«Неприятный прецедент для клуба, который накладывает отпечаток и на нашу лигу. Таких вещей просто не должно быть. Это говорит о том, что у нас не все гладко с профессиональной точки зрения, не всегда работают профессионалы на местах.

Клубы, когда подписывают игрока, знают, какое у него гражданство, все документы проходят через клуб. Они должны понимать, кто у них в заявке.

Странно и то, что лига сразу не обратила на это внимание. В Центральное информационное бюро (ЦИБ) КХЛ отправляются все заявки, там зафиксировано, у кого какое спортивное гражданство. Раз лига тоже допустила такое упущение, значит и там не хватает профессионалов.

Печально, что этих очков может не хватить «Сибири» для попадания в плей‑офф, у них и так положение не очень. Они могут и не выбраться.

Непонятно, что происходит в самом клубе. Практически каждый год чередуют главных тренеров, в этот раз тренеру вообще не дали доработать до конца сезона.

В «Сибири» непорядок с кадрами, который нужно устранить. Руководство клуба в первую очередь виновато в ситуации с лимитом на легионеров», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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2 комментария
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сейчас уже поКуй кто виноват, за нашу родную сибирь!!!!!!!!
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извините за прямотуи прогноз: руководство комманы ни кчерту, климович надеется что сыночки дадут результат в надежде, что ’ и палка когда нибудь стрельнит", но нет, тарасенко- отвечающий за атаку из года в год показывает ,то что мы видим, что ждет? возрващения сына из нхл подбитым летчиком? и типо мы снова на коне?, фастовский осуществляя общее руководство допустил тех.поражение в итоге на фоне выхода в плейофф, да что творится?, сколько можно тепеть это панибратство? МЫ ИСКРЕНЕ БОЛЕЕМ И ПЕРЕЖИВАЕМ ЗА НАШУ КОМАНДУ ,а итог? всем болельщикам хочу пожелать здоровья .
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