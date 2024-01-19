Юртаев о Гордееве: «Он был на сборе Канады U17, драфт НХЛ – он в списке канадцев. Неужели ни у кого не возникло вопроса, что у него нет спортивного гражданства России?»

Андрей Юртаев высказался о ситуации со спортивным гражданством Федора Гордеева.

В среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев.

«Сама история довольно необычная. Федор родился в России, но в семь лет уехал в Канаду. По заявлению «Сибири», он ни за какие сборные не играл.

С одной стороны, это действительно так. С другой – он был на тренировочном сборе сборной Канады в 2015 году перед Кубком Вызова для команд U17.

Драфт НХЛ 2017 года – он в списке канадцев, выбранных на драфте. Неужели ни у кого не возникло вопроса, что у него нет спортивного гражданства России?» – сказал комментатор Андрей Юртаев.

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала