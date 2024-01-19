Юртаев о Гордееве: «Он был на сборе Канады U17, драфт НХЛ – он в списке канадцев. Неужели ни у кого не возникло вопроса, что у него нет спортивного гражданства России?»

Теги Сибирь Драфт НХЛ КХЛ юношеская сборная Канады лимит на легионеров Андрей Юртаев Федор Гордеев Хоккей

Андрей Юртаев высказался о ситуации со спортивным гражданством Федора Гордеева.

В среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев.

«Сама история довольно необычная. Федор родился в России, но в семь лет уехал в Канаду. По заявлению «Сибири», он ни за какие сборные не играл.

С одной стороны, это действительно так. С другой – он был на тренировочном сборе сборной Канады в 2015 году перед Кубком Вызова для команд U17.

Драфт НХЛ 2017 года – он в списке канадцев, выбранных на драфте. Неужели ни у кого не возникло вопроса, что у него нет спортивного гражданства России?» – сказал комментатор Андрей Юртаев

Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала

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16 комментариев
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Ответ dosatuy
Комментарий удален пользователем
вы за неделю так и не поняли, что речь идёт о СПОРТИВНОМ гражданстве? Это разные вещи
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+14
Виноваты наши функциононеры, но лично мое мнение снимать очки в конце чемпионата это не по спортивному принципу, хотя бы если сразу бы спалили и сняли в начале чемпионата, а так в самую острую фазу чемпионата просто убили команду и морально и физически, не факт вообще что команда продолжит борьбу в прежнем настроении, получается не по спортивному честно и не только для Сибири, в по надо попадать иначе, да и Гордеев это на Макар, он погоды не сделал вообще ни какой, могли бы просто штраф дать, а если бы мы игр 30 сыграли, упали бы на дно и смысл вообще доигрывать эту рагуляку, тратить бабло на перелёты и прочие движуху, можно было сниматься и до конца чемпионата технари рисовать.
Лига поступила неправильно и если Сибири не хватит этих очков для выхода в по, это будет не по спортивному принципу.
+8
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Не надо искать логику там,где она есть.С каждым прожитым годом убеждаюсь в этом все больше и больше.
+3
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Ответ Валерий Сергеевич
Он на драфте НХЛ выбирался, как гражданин Канады!!! Был на сборах молодежной сборной Канады. Но вся вина лежит на функционерах, как Сибири, так и КХЛ!
А самое смешное при этом, что в КХЛ у него указано спортивное гражданство - США)
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+2
Ответ Тесла Новиков
Причем здесь спортивное гражданство?Вы уже там совсем умом все поехали.У него двойное гражданство,и он не считается легионером.Бред
Он на драфте НХЛ выбирался, как гражданин Канады!!! Был на сборах молодежной сборной Канады. Но вся вина лежит на функционерах, как Сибири, так и КХЛ!
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Ответ Vedved
А самое смешное при этом, что в КХЛ у него указано спортивное гражданство - США)
Вот это диво дивное!
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Ответ Sever12
Виноваты наши функциононеры, но лично мое мнение снимать очки в конце чемпионата это не по спортивному принципу, хотя бы если сразу бы спалили и сняли в начале чемпионата, а так в самую острую фазу чемпионата просто убили команду и морально и физически, не факт вообще что команда продолжит борьбу в прежнем настроении, получается не по спортивному честно и не только для Сибири, в по надо попадать иначе, да и Гордеев это на Макар, он погоды не сделал вообще ни какой, могли бы просто штраф дать, а если бы мы игр 30 сыграли, упали бы на дно и смысл вообще доигрывать эту рагуляку, тратить бабло на перелёты и прочие движуху, можно было сниматься и до конца чемпионата технари рисовать. Лига поступила неправильно и если Сибири не хватит этих очков для выхода в по, это будет не по спортивному принципу.
Я тоже так считаю, да руководство Сибири нарушили регламент, но куда смотрели функционеры КХЛ? Почему сразу не наказали? Двойные стандарты!!!
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Комментарий удален пользователем
Со всех сторон он ни за какие сборные не играл,поэтому обычное российское гражданство у него должно совпадать со спортивным.Поэтому с законностью снятия очков тут разбираться и разбираться.А то "канадо-американца" нашли...
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Причем здесь спортивное гражданство?Вы уже там совсем умом все поехали.У него двойное гражданство,и он не считается легионером.Бред
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Я за тех , кто заявляет , что в данной ситуации нельзя списывать очки с команды.
Накажите финансово , но где спортивный принцип Лиги ?
Двойные стандарты.
Кто-то хочет убить Сибирь , или зуб на Фастовского...
Причем тут зрители , команда , город ?!!!
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Ответ Punisher62
Да им бестолку объяснять. То что, Сибирь облажалась это факт. Другой вопрос, они сделали это типа по не знанию, или подумали что они умные, а остальные тупые и не заметят?
да вот такие и сидят в руководстве КХЛ. за бабло готовы на что угодно. а этот бред со спортивным гражданством!!! да в некоторых командах тупо наделали таких гражданств легионерам и они сразу стали вдруг не легионерами!? дебилизм и идиотизм.
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Ответ Геннадий Туник
Со всех сторон он ни за какие сборные не играл,поэтому обычное российское гражданство у него должно совпадать со спортивным.Поэтому с законностью снятия очков тут разбираться и разбираться.А то "канадо-американца" нашли...
👍👍👍🤝🤝
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Ответ Валерий Сергеевич
Я тоже так считаю, да руководство Сибири нарушили регламент, но куда смотрели функционеры КХЛ? Почему сразу не наказали? Двойные стандарты!!!
Извините за оффтоп но двойные стандарты это когда кому то с такой же ситуацией это бы простили. Вот тогда двойные стандарты, а то что описали можно называть по разному но двойные стандарты тут вообще не причем
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Ответ ilya1809
Извините за оффтоп но двойные стандарты это когда кому то с такой же ситуацией это бы простили. Вот тогда двойные стандарты, а то что описали можно называть по разному но двойные стандарты тут вообще не причем
а когда легионерам дают и оба гражданства, он сразу перестает быть легионером что ли??? это и есть двойные стандарты. просто кому то позволено так, а кому то нет
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