Юртаев о Гордееве: «Он был на сборе Канады U17, драфт НХЛ – он в списке канадцев. Неужели ни у кого не возникло вопроса, что у него нет спортивного гражданства России?»
Андрей Юртаев высказался о ситуации со спортивным гражданством Федора Гордеева.
В среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.
В двух матчах с «Барысом», а также в играх против «Авангарда» и «Автомобилиста» статус легионера в составе «Сибири» имели канадцы Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Тревор Мерфи и имеющий российский паспорт Федор Гордеев.
«Сама история довольно необычная. Федор родился в России, но в семь лет уехал в Канаду. По заявлению «Сибири», он ни за какие сборные не играл.
С одной стороны, это действительно так. С другой – он был на тренировочном сборе сборной Канады в 2015 году перед Кубком Вызова для команд U17.
Драфт НХЛ 2017 года – он в списке канадцев, выбранных на драфте. Неужели ни у кого не возникло вопроса, что у него нет спортивного гражданства России?» – сказал комментатор Андрей Юртаев.
Четыре технаря «Сибири» за нарушение лимита на легионеров – минус 4 очка. Объясняем, почему КХЛ наказала
Лига поступила неправильно и если Сибири не хватит этих очков для выхода в по, это будет не по спортивному принципу.
Накажите финансово , но где спортивный принцип Лиги ?
Двойные стандарты.
Кто-то хочет убить Сибирь , или зуб на Фастовского...
Причем тут зрители , команда , город ?!!!