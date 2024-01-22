КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Александр Самойлов (« »), сыгравший на ноль дважды за прошедшую неделю. Всего по воротам Самойлова было нанесено 90 бросков, он отразил 96,67%. Коэффициент надежности составил 0,99.

Лучшим защитником стал (« »), набравший 3 (2+1) очка в 3 играх недели в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Также на его счету 4 силовых приема, 1 блокированный бросок и 1 отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Максим Карпов (« »). Он набрал 5 (2+3) баллов в 3 играх. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3», на его счету также 2 отбора шайбы.

Лучшим новичком стал нападающий Никита Кирьянов (« »), набравший 2 (1+1) очка в 3 матчах. В игре с «Амуром» он забросил свою первую шайбу в КХЛ, реализовав штрафной бросок в овертайме.