Самойлов, Мелош, Карпов – лучшие игроки недели в КХЛ. Кирьянов – лучший новичок

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив Северсталь рейтинги КХЛ Максим Карпов Николас Мелош Александр Самойлов Никита Кирьянов Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Александр Самойлов («Северсталь»), сыгравший на ноль дважды за прошедшую неделю. Всего по воротам Самойлова было нанесено 90 бросков, он отразил 96,67%. Коэффициент надежности составил 0,99.

Лучшим защитником стал Николас Мелош («Салават Юлаев»), набравший 3 (2+1) очка в 3 играх недели в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Также на его счету 4 силовых приема, 1 блокированный бросок и 1 отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Максим Карпов («Металлург»). Он набрал 5 (2+3) баллов в 3 играх. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3», на его счету также 2 отбора шайбы.

Лучшим новичком стал нападающий Никита Кирьянов («Локомотив»), набравший 2 (1+1) очка в 3 матчах. В игре с «Амуром» он забросил свою первую шайбу в КХЛ, реализовав штрафной бросок в овертайме.

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3 комментария
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Николас просто радует! Хороший крепкий защитник, с отличным броском.
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Мелош на этой неделе круто сыграл, всегда бы так
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Мелош — молодчик!👍🏻
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