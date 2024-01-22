Миллер о Ковальчуке: «Смотрел за ним по телевизору, когда он разрывал в НХЛ. Сейчас сыграл против него, мы еще и победили. Кайф!»

Митчелл Миллер подвел итоги матча со «Спартаком» (4:3 Б).

– « » после победы мог обеспечить себе место в плей-офф, но вы им поставили шлагбаум.

– Я не знал об этом, у нас свои задачи, думаю, мы больше хотели. Пусть и не все складывалось поначалу, упустили победу в основное время. Но показали характер и хладнокровие в овертайме и буллитах. Отмечу Билялова, он вновь нас подтащил.

– Какое это чувство – играть против ?

– Это просто супер, смотрел за ним по телевизору, когда он разрывал в НХЛ, сейчас сыграл против него, мы еще и победили. Кайф! Но отмечу, что и у нас есть суперзвезды.

– Как тебе долгие перелеты?

– Несколько необычно, я не большой фанат таких путешествий, но это работа. Поэтому все в порядке, тем более самолеты комфортные.

– Как оценишь уровень хоккея после Словакии?

– Я бы сказал, что разница большая. Здесь определенно больше мастерства и скорости. Надо быть начеку в каждой смене, – сказал защитник « » Митчелл Миллер