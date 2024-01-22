Миллер о Ковальчуке: «Смотрел за ним по телевизору, когда он разрывал в НХЛ. Сейчас сыграл против него, мы еще и победили. Кайф!»

Теги Ак Барс Спартак Илья Ковальчук чемпионат Словакии КХЛ Тимур Билялов Митчелл Миллер Хоккей

Митчелл Миллер подвел итоги матча со «Спартаком» (4:3 Б).

– «Спартак» после победы мог обеспечить себе место в плей-офф, но вы им поставили шлагбаум.

– Я не знал об этом, у нас свои задачи, думаю, мы больше хотели. Пусть и не все складывалось поначалу, упустили победу в основное время. Но показали характер и хладнокровие в овертайме и буллитах. Отмечу Билялова, он вновь нас подтащил.

– Какое это чувство – играть против Ковальчука?

– Это просто супер, смотрел за ним по телевизору, когда он разрывал в НХЛ, сейчас сыграл против него, мы еще и победили. Кайф! Но отмечу, что и у нас есть суперзвезды.

– Как тебе долгие перелеты?

– Несколько необычно, я не большой фанат таких путешествий, но это работа. Поэтому все в порядке, тем более самолеты комфортные.

– Как оценишь уровень хоккея после Словакии?

– Я бы сказал, что разница большая. Здесь определенно больше мастерства и скорости. Надо быть начеку в каждой смене, – сказал защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер

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3 комментария
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По заголовку подумал, что газовый Миллер уже успел обыграть Ковальчука в ночной лиге...
+2
0
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Не тот Миллер, расходимся
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+1
Ответ Russ Ivan
По заголовку подумал, что газовый Миллер уже успел обыграть Ковальчука в ночной лиге...
Точняк!😂
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+1
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