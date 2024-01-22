Назаров о Финляндии: «Хоккей рушится, экономическая ситуация ухудшается. Скоро увидим финских штукатуров на заработках в России»

Андрей Назаров считает, что финский хоккей стремительно рушится.

«В КХЛ сейчас интересный хоккей: чем ближе конец регулярного чемпионата, тем ярче становятся матчи. Почти ясно, кто попадет в плей-офф.

По сути, единственная путевка осталась только на Востоке, где за восьмое место борются «Нефтехимик», «Амур» и «Сибирь», усложнившая себе задачу из-за невнимательности руководства.

Раньше стабильным участником плей-офф на Западе был «Йокерит», но команда ушла из КХЛ, а финский хоккей стремительно рушится. И не только хоккей. По сообщениям финских информационных агентств, в прошлом году заявлений о банкротстве в Финляндии подали больше компаний, чем когда-либо в этом тысячелетии.

По данным статистиков, в результате потеряно почти 15 000 рабочих мест. Это очень серьезные цифры! Численность населения страны чуть более 5,5 млн человек, взрослых в возрасте от 30 до 61 года чуть меньше 2,5 млн человек. Экономическая ситуация с каждым годом ухудшается, работать в Финляндии скоро будет невыгодно, в том числе из-за больших налогов.

Похоже, скоро на заработках в России мы увидим финских штукатуров и монолитчиков. Россия большая и гостеприимная страна, всех примет», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.