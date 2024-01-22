Назаров о Финляндии: «Хоккей рушится, экономическая ситуация ухудшается. Скоро увидим финских штукатуров на заработках в России»

Теги Сибирь Нефтехимик Амур бизнес Андрей Назаров чемпионат Финляндии Йокерит КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров считает, что финский хоккей стремительно рушится.

«В КХЛ сейчас интересный хоккей: чем ближе конец регулярного чемпионата, тем ярче становятся матчи. Почти ясно, кто попадет в плей-офф.

По сути, единственная путевка осталась только на Востоке, где за восьмое место борются «Нефтехимик», «Амур» и «Сибирь», усложнившая себе задачу из-за невнимательности руководства.

Раньше стабильным участником плей-офф на Западе был «Йокерит», но команда ушла из КХЛ, а финский хоккей стремительно рушится. И не только хоккей. По сообщениям финских информационных агентств, в прошлом году заявлений о банкротстве в Финляндии подали больше компаний, чем когда-либо в этом тысячелетии.

По данным статистиков, в результате потеряно почти 15 000 рабочих мест. Это очень серьезные цифры! Численность населения страны чуть более 5,5 млн человек, взрослых в возрасте от 30 до 61 года чуть меньше 2,5 млн человек. Экономическая ситуация с каждым годом ухудшается, работать в Финляндии скоро будет невыгодно, в том числе из-за больших налогов.

Похоже, скоро на заработках в России мы увидим финских штукатуров и монолитчиков. Россия большая и гостеприимная страна, всех примет», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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42 комментария
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Брат, закусывай.
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Влажные мечты патриотов, типа как Европа замерзла, обрушился доллар и прочее
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у этих клоунов Европа уже 60 лет рушится, все никак не разрушится
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Хватит заглядывать за забор к соседу финну, гораздо продуктивнее сосредоточиться на решение наших внутренних проблем, в хоккее в том числе
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Нужно еще немного потерпеть и фины замерзнут,начнут гадить у себя в подъездах,потому что никогда в жизни не додумаются до постройки деревянных туалетов, и вырезать из старых покрышек лебедей.
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Если постоянно смотреть телевизор и бухать, то и не такое еще почудится
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Ещё со школы, где-то с начала нулевых я регулярно слушал про "ничем не подкреплённый доллар", который скоро "рухнет", про хохлов, которые замёрзнут без нашего газа, про уход от сырьевой экономики, про дикий рост этой самой экономики...

Прошло 20 лет и в общем то ничего не изменилось...
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Ответ Евгений Мешков
Глава военного комитета НАТО заявил, что власти стран — членов блока и их население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие два десятилетия. Москва заявляла, что не хочет новой войны в Европе Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/19/01/2024/65aa26699a79471daaa240bf?from=copy -------------- внезапно
Это довольно предсказуемый ход подогревания темы войны для раздувания военных бюджетов, впк. Прием работает как у нас, так и в НАТО. Война вообще очень удобна для бюбой власти любой страны: мирные процессы гораздо сложнее, население может задавать неудобные вопросы, требовать каких-то прав и свобод, не дай бог выберет на выборах кого-то неправильного. А объединиться против воображаемого внешнего врага - да милое дело
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Начал с КХЛ, на какой-то хрен подтянул Йокерит, который уже 2-й сезон не играет, закончил экономическими проблемами Финляндии. Разве можно после этого Назарова считать адекватным человеком? Очевидно, что нет
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если с Йозе в детстве сняли ботинки албанцы, то с Назара, видимо, финны
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Смешно конечно, но советский человек не может не полить кого-нибудь говнецом. Натура такая.
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
в том, что умные люди вообще телевизор не смотрят ( особенно российский), ни 2 программы, ни 10
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Откуда Назаров знает финский? И если знает, то какие финские информагенства (вражеские) от читает и смотрит?
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Самый прикол, что попав туда, он пал бы на колени и стал бы проситься хоть помощником тренера вратарей - шайбы подавать. ЗП была бы как раз на уровне Главного тренера в КХЛ.
Финский уровень жизни - недостижимый ориентир даже для многих стран Европы.
Про РФ скромно умолчим.
Но знатный "экономист" Назар следует стопами шефа: "мы перегнали Германию". Ржак..
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"Скоро вашей Америке кирдык"
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Ответ Евгений Мешков
Глава военного комитета НАТО заявил, что власти стран — членов блока и их население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие два десятилетия. Москва заявляла, что не хочет новой войны в Европе Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/19/01/2024/65aa26699a79471daaa240bf?from=copy -------------- внезапно
Москва заявляла, что не хочет новой войны в Европе -------
И этим честнейшим бункерным людям, конечно же, можно верить.
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Зачем это постоянно тут постить? Для кликов?
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Ответ Всеволод Бобров
у этих клоунов Европа уже 60 лет рушится, все никак не разрушится
при этом все они имеют недвигу на западе, рожают в сша и своих отпрысков туда учиться отправляют)))
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"Иностранцы с завистью называют ее "Раша", но все-таки она наша - Наша Раша". (с)
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Куратор сегодня приказал рассказать про загнивающую бывшую нашу губерню, вот не отпустил бы их Ленин, сейчас счастливо жили бы.
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Это уже клиника
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Может быть, он всё-таки прикалывается, когда такое говорит? А мы тут всерьёз это обсуждаем и удивляемся. Вообще выглядит, как пустая трата времени. И его, и нашего
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Ответ Alexey
Зачем это постоянно тут постить? Для кликов?
Для кеков))
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Ответ Всеволод Бобров
почему?) Щас на телевизоре не 2 программы, можешь смотреть спорт, можешь смотреть фильмы, какие-то шоу без политики, а пропаганду ты и в интернете спокойно можешь найти и читать и смотреть её. Какие-то странные претензии к телеку, будто там заставляют тебя включать новостные каналы или с полит. шоу)
да, особенно на матч тв спорт без политики 😁там даже на одном шоу зед м×××ь была в майке соответствующей
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Ответ Ковид 07.10.52
Куратор сегодня приказал рассказать про загнивающую бывшую нашу губерню, вот не отпустил бы их Ленин, сейчас счастливо жили бы.
скоро финны захотят в родную гавень
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Ответ Дмитрий Кутузов
Ещё со школы, где-то с начала нулевых я регулярно слушал про "ничем не подкреплённый доллар", который скоро "рухнет", про хохлов, которые замёрзнут без нашего газа, про уход от сырьевой экономики, про дикий рост этой самой экономики... Прошло 20 лет и в общем то ничего не изменилось...
У меня с последней политинформации уж лет сорок как прошло,такие же мысли
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Ответ Дмитрий Кутузов
Ещё со школы, где-то с начала нулевых я регулярно слушал про "ничем не подкреплённый доллар", который скоро "рухнет", про хохлов, которые замёрзнут без нашего газа, про уход от сырьевой экономики, про дикий рост этой самой экономики... Прошло 20 лет и в общем то ничего не изменилось...
Так газ поставляют в полном объёме,как можно замёрзнуть.
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Ответ Сидни Кросби 2
С чего они должны замёрзнуть,если газ поступает в полном объёме.
Потому что, вы видимо выпали из повестки.Как раз в газе просадка в 4 раза.А еще пока вы спали, там газопроводы взрывались).А газ не нефть, его перелить нельзя. А еще..это пошло от того что по телику в том году говорили,.Говоритл все кто денежку из налогов получает)и указания из кремля))Прям орали что смотрите, этой зимой 22/23, в прямой трансляции замерзнет Европа.Не мы,не вы, не он, а именно Рос ТВ и его производные ,почти в одно жало голосили что есть мочи.Прошло полтора года,просто началит делать вид что такого не было)). Доллар тоже кстати да, рушился, не поленился поискал видео на ютюбе, да вот на первом канале говорят что обрушился на цееелых 12 копеек)..а вот через три года что обрушился на 79 коппеек, в перерывах "американский" экспет рассказывает что усе, будем все золотом пользоваться, или еще чем нибдуь но не долларом)....прошло14 лет и 400 миллиардов да активов наше государства там хранило?То емсть они такие ТВ говорят вы орите что доллару хана, псевдоцарь еще в прямом эфире говорит об этом через раз, а сами все суют доллара в карманы ,всё хранят в долларах).
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Ответ Ебздрогыч
Влажные мечты патриотов, типа как Европа замерзла, обрушился доллар и прочее
С чего они должны замёрзнуть,если газ поступает в полном объёме.
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Выход их КХЛ обрущил экономику Финляндии)
Вот же 🤡
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