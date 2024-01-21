«Нью-Джерси» ввел Брылина в клубный список почета. Он второй член Ring of Honor после первого владельца «Девилс»

«Нью-Джерси» внес Сергея Брылина в клубный список почета.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба стал вторым членом списка Ring of Honor.

Первым членом списка в 2017 году стал первый владелец «Девилс» Джон Макмаллен, который перевез команду в штат Нью-Джерси из Денвера в 1982 году.

Торжественная церемония состоялась перед матчем с «Далласом» (2:6). Брылину подарили часы и бутылку вина с индивидуальной гравировкой.

в качестве игрока провел в «Нью-Джерси» всю карьеру в . Он сыграл 765 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 308 (129+179) очков. В розыгрышах плей-офф в его активе 109 игр и 34 (15+19) балла.

Сейчас он входит в тренерский штаб «Девилс».

«Я искренне благодарен за то, что меня включили в Ring of Honor после 30 лет в «Нью-Джерси Девилс».

Благодарю всю организацию за это невероятное признание», – сказал Брылин во время церемонии.