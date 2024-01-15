Сергей Брылин: «Есть великие хоккеисты, не выигрывавшие Кубок Стэнли. Мне удалось сделать это трижды. Прекрасно понимаю, как мне повезло»

Теги Нью-Джерси Кубок Стэнли Сергей Брылин НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Брылин высказался о том, что проводит карьеру в системе «Нью-Джерси».

– В НХЛ вы всю карьеру провели в системе «Нью-Джерси» – сначала как игрок, теперь как тренер. Уникальный случай!

– Да, уже почти 30 лет моя жизнь связана с «Дэвилс». Прекрасно понимаю, как мне повезло. Причем с первого сезона, когда мы сразу завоевали Кубок Стэнли. Оказался в правильной команде в нужное время.

Конечно, были и сложности. Особенно в начале карьеры. Мало играл, периодически отсылали в фарм-клуб.

В такие моменты возникали мысли о смене команды. Но я не дергался, продолжал работать, терпеливо ждал шанса. И постепенно все наладилось.

Есть великие хоккеисты, которые никогда не выигрывали Кубок Стэнли. А мне удалось это сделать трижды, да еще в одном клубе! Таких в «Нью-Джерси» всего пять человек – Бродер, Стивенс, Нидермайер, Данейко и я.

Рад, что здесь меня по-прежнему ценят. Теперь уже и как тренера, – сказал ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин.

1 комментарий
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а Сережа пусть по не ВЕЛИКИЙ, но таких КАПКАНОВ в российском хоккее почти не было .
три своих перстня заслужил
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