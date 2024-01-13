Сергей Брылин ответил на вопрос о следующем шаге в карьере.

– Предположим у вас на руках два предложения. От «Нью-Джерси» вновь на роль ассистента и от клуба КХЛ – на должность главного тренера. Что выбираете?

– Ох... Тяжелый вопрос. Не забывайте, – лучшая лига мира. Как тренер я начинал в фарм-клубе «Нью-Джерси», где отработал восемь лет. В 2022-м случилось долгожданное повышение. При этом понимаю: сейчас мне 50, в профессии я уже подошел к точке, когда надо делать следующий шаг. Накопленный опыт позволяет.

– Вы о работе главным?

– Не только. Например, в «Нью-Джерси» хотелось бы во время матча не с рацией на трибуне сидеть, а находиться на скамейке, принимать непосредственное участие в игре. Даже это станет для меня шагом вперед. В данный момент мне на лавке просто нет места – штаб у большой.

Что касается , то предложения от клубов были. Одно из них поступило еще до того, как стал помощником Раффа. Я честно ответил: «Не готов». В те годы мне объективно не хватало опыта, знаний. Не было каких-то свежих идей, четкой игровой концепции.

Мне говорили: «Да ладно, не парься. В хоккейном мире у тебя колоссальный авторитет. Пару раз гаркнешь на ребят, и они побегут...» Но я понимал – вдолгую это не работает. Если игроки видят, что как тренер ты ничего не стоишь, у тебя нет шансов задержаться в команде.

Сегодня я в своих силах уверен. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. Пока рассуждать на эту тему нет смысла. Вот поступит конкретное предложение от клуба, который ставит в КХЛ большие задачи, – тогда и буду думать, – сказал ассистент главного тренера « » .