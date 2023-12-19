Брылин о Раффе: «Он не зажимает игроков, когда они пытаются что-то сделать на льду, особенно с шайбой. У него огромный опыт»

Сергей Брылин высказался о работе с главным тренером «Нью-Джерси» Линди Раффом.

– все называют очень олдскульным специалистом. Развейте или подтвердите этот миф.

– В каком плане олдскульный?

– Консервативный.

– Не знаю, как можно назвать его консервативным, когда у нас есть . Вы же видите, как он и другие ребята играют.

С одной стороны, Рафф требовательный. С другой – он не зажимает игроков, когда они пытаются что-то сделать на льду, особенно с шайбой.

– Назовите сильнейшие качества Раффа.

– У него огромный опыт, он столько лет работает главным тренером, столько всего повидал.

Считаю, что Линди умеет находить подход к игрокам, говорит правильные слова, чтобы максимум выжить из каждого хоккеиста. И, конечно, видение игры. Накопленный опыт ему помогает, – сказал ассистент главного тренера « » Сергей Брылин.