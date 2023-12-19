Брылин о Раффе: «Он не зажимает игроков, когда они пытаются что-то сделать на льду, особенно с шайбой. У него огромный опыт»
Сергей Брылин высказался о работе с главным тренером «Нью-Джерси» Линди Раффом.
– Линди Раффа все называют очень олдскульным специалистом. Развейте или подтвердите этот миф.
– В каком плане олдскульный?
– Консервативный.
– Не знаю, как можно назвать его консервативным, когда у нас есть Джек Хьюз. Вы же видите, как он и другие ребята играют.
С одной стороны, Рафф требовательный. С другой – он не зажимает игроков, когда они пытаются что-то сделать на льду, особенно с шайбой.
– Назовите сильнейшие качества Раффа.
– У него огромный опыт, он столько лет работает главным тренером, столько всего повидал.
Считаю, что Линди умеет находить подход к игрокам, говорит правильные слова, чтобы максимум выжить из каждого хоккеиста. И, конечно, видение игры. Накопленный опыт ему помогает, – сказал ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин.