Брылин о Раффе: «Он не зажимает игроков, когда они пытаются что-то сделать на льду, особенно с шайбой. У него огромный опыт»

Теги Нью-Джерси Сергей Брылин Линди Рафф НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Сергей Брылин высказался о работе с главным тренером «Нью-Джерси» Линди Раффом.

– Линди Раффа все называют очень олдскульным специалистом. Развейте или подтвердите этот миф.

– В каком плане олдскульный?

– Консервативный.

– Не знаю, как можно назвать его консервативным, когда у нас есть Джек Хьюз. Вы же видите, как он и другие ребята играют.

С одной стороны, Рафф требовательный. С другой – он не зажимает игроков, когда они пытаются что-то сделать на льду, особенно с шайбой.

– Назовите сильнейшие качества Раффа.

– У него огромный опыт, он столько лет работает главным тренером, столько всего повидал.

Считаю, что Линди умеет находить подход к игрокам, говорит правильные слова, чтобы максимум выжить из каждого хоккеиста. И, конечно, видение игры. Накопленный опыт ему помогает, – сказал ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей, когда встанешь на лавку? Может пора уже сменить старичка?)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий