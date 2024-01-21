Форвард «Анахайма» Киллорн перенесет операцию на колене и пропустит 4-6 недель
Алекс Киллорн выбыл как минимум на месяц.
«Анахайм» сообщил, что 34-летнему нападающему предстоит операция на колене – он перенесет ее на следующей неделе. Ожидается, что восстановление игрока займе от 4 до 6 недель.
В текущем сезоне НХЛ Киллорн провел 34 матча и набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «-15».
Может быть он после получения жирного контракта и переезда из контендера просто снизил к себе требования, отчего и пошли проблемы со здоровьем?