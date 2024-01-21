Форвард «Анахайма» Киллорн перенесет операцию на колене и пропустит 4-6 недель

Алекс Киллорн выбыл как минимум на месяц.

« » сообщил, что 34-летнему нападающему предстоит операция на колене – он перенесет ее на следующей неделе. Ожидается, что восстановление игрока займе от 4 до 6 недель.

В текущем сезоне НХЛ Киллорн провел 34 матча и набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «-15».