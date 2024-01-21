Форвард «Анахайма» Киллорн перенесет операцию на колене и пропустит 4-6 недель

Теги травмы Анахайм НХЛ Алекс Киллорн Хоккей

Алекс Киллорн выбыл как минимум на месяц.

«Анахайм» сообщил, что 34-летнему нападающему предстоит операция на колене – он перенесет ее на следующей неделе. Ожидается, что восстановление игрока займе от 4 до 6 недель. 

В текущем сезоне НХЛ Киллорн провел 34 матча и набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «-15». 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну тут уже нельзя просто на невезение списывать, уже должны быть конкретные вопросы к медштабу Анахайма. Киллорн в Тампе вообще железным человеком был, а тут уже вторую серьезную травму за сезон получает
+3
-1
+2
Ответ copti_san
Ну тут уже нельзя просто на невезение списывать, уже должны быть конкретные вопросы к медштабу Анахайма. Киллорн в Тампе вообще железным человеком был, а тут уже вторую серьезную травму за сезон получает
Во-первых, он не молодеет, уже возраст такой, когда травмы накапливаются. Во-вторых, в Тампе он мог играть на уколах через боль, потому что плей-офф каждый год. А щас ему зачем это нужно?) Проще восстановиться спокойно, чем надрываться ради пары очков в регулярке)
+2
0
+2
Ответ Garikus89
Во-первых, он не молодеет, уже возраст такой, когда травмы накапливаются. Во-вторых, в Тампе он мог играть на уколах через боль, потому что плей-офф каждый год. А щас ему зачем это нужно?) Проще восстановиться спокойно, чем надрываться ради пары очков в регулярке)
ну первая травма была это все же перелом пальца там как бы особо не застрахуещся
+1
0
+1
Ответ copti_san
Ну тут уже нельзя просто на невезение списывать, уже должны быть конкретные вопросы к медштабу Анахайма. Киллорн в Тампе вообще железным человеком был, а тут уже вторую серьезную травму за сезон получает
Обычная история для ветерана, который все выиграл и поехал в слабую команду на большой контракт доигрывать.
0
0
0
Ответ Garikus89
Во-первых, он не молодеет, уже возраст такой, когда травмы накапливаются. Во-вторых, в Тампе он мог играть на уколах через боль, потому что плей-офф каждый год. А щас ему зачем это нужно?) Проще восстановиться спокойно, чем надрываться ради пары очков в регулярке)
Прям вижу, как он на уколах в 33 года выдает свой лучший сезон в карьере.

Может быть он после получения жирного контракта и переезда из контендера просто снизил к себе требования, отчего и пошли проблемы со здоровьем?
0
0
0
Ответ Zomourning33
Прям вижу, как он на уколах в 33 года выдает свой лучший сезон в карьере. Может быть он после получения жирного контракта и переезда из контендера просто снизил к себе требования, отчего и пошли проблемы со здоровьем?
Конечно, ты прав. Обычно пальцы с коленями ломаются из-за снижения требований к себе)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий