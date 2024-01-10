Зеграс получил травму в матче с «Нэшвиллом». Форвард «Анахайма» уже пропустил 20 игр из-за повреждения нижней части тела

Теги травмы Нэшвилл Анахайм НХЛ Тревор Зеграс Юусо Пярссинен Хоккей

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс получил повреждение.

Ранее стало известно, что «Анахайм» обсуждал варианты обмена Зеграса, сделка не выглядит неизбежной.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Анахайм» (3:5) 22-летний американец сыграл всего 2 минуты и 5 секунд.

На 7-й минуте первого периода Зеграс столкнулся с форвардом соперника Юусо Пярссиненом и неудачно упал на лед возле скамейки «Нэшвилла».

Тревору понадобилась помощь, чтобы он смог подняться и отправится в раздевалку «Дакс». В первом перерыве клуб объявил, что форвард не вернется на лед из-за из-за травмы нижней части тела.

Отметим, что Зеграс провел лишь 8 игр после того, как пропустил 20 матчей в связи с травмой нижней части тела.

В этом сезоне в активе хоккеиста 7 (4+3) очков в 20 матчах при показателе полезности «-5». Его статистика – здесь.

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1 комментарий
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