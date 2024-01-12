Зеграс перенесет операцию из-за перелома голеностопа и пропустит 6-8 недель

Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс выбыл на 6-8 недель из-за травмы.

В матче регулярного чемпионата «Нэшвилл» – « » (3:5) 22-летний американец сыграл всего 2 минуты и 5 секунд. На 7-й минуте первого периода Зеграс столкнулся с форвардом соперника Юусо Пярссиненом и неудачно упал на лед возле скамейки « ».

Тревору понадобилась помощь, чтобы он смог подняться и отправиться в раздевалку «Дакс». В итоге у форварда диагностировали перелом голеностопа, он перенесет операцию.

Отметим, что Зеграс провел лишь 8 игр после того, как пропустил 20 матчей в связи с травмой нижней части тела.

Ранее стало известно, что «Анахайм» обсуждал варианты обмена , сделка не выглядит неизбежной.

В этом сезоне в активе хоккеиста 7 (4+3) очков в 20 матчах при показателе полезности «-5». Его статистика – здесь.