Зеграс перенесет операцию из-за перелома голеностопа и пропустит 6-8 недель
Нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс выбыл на 6-8 недель из-за травмы.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Анахайм» (3:5) 22-летний американец сыграл всего 2 минуты и 5 секунд. На 7-й минуте первого периода Зеграс столкнулся с форвардом соперника Юусо Пярссиненом и неудачно упал на лед возле скамейки «Нэшвилла».
Тревору понадобилась помощь, чтобы он смог подняться и отправиться в раздевалку «Дакс». В итоге у форварда диагностировали перелом голеностопа, он перенесет операцию.
Отметим, что Зеграс провел лишь 8 игр после того, как пропустил 20 матчей в связи с травмой нижней части тела.
Ранее стало известно, что «Анахайм» обсуждал варианты обмена Зеграса, сделка не выглядит неизбежной.
В этом сезоне в активе хоккеиста 7 (4+3) очков в 20 матчах при показателе полезности «-5». Его статистика – здесь.