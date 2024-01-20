«Сочи» должен играть лучше и возвращаться в гонку за плей-офф. У нас есть все условия, чтобы добиваться успеха». Грэм о 16 поражениях в 17 последних матчах

Джесси Грэм высказался о неудачных результатах «Сочи».

Сегодня команда Дмитрия Кокорева потерпела разгромное поражение от «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:6). Южане занимают последнее, 11-е, место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 53 игр.

– Второй период оказался очень тяжелым, соперник подловил нас на длинных сменах и забил несколько голов. Мы попали в сложную ситуацию, хотя пытались вернуться в игру.

– Казалось, что ваша команда получила долю уверенности после победы над «Ак Барсом»…

– Это был хороший матч, шаг в правильном направлении. В следующий раз нам нужно будет вернуться к такой игре.

– У команды 16 поражений в последних 17 матчах. В чем причины этой серии неудач?

– У нас было много травмированных и заболевших. Хотя это, конечно, не оправдание, наша команда должна играть лучше, становиться единым целым, одержать несколько побед и возвращаться в гонку за плей-офф. Нам нужно вернуться к той игре, которая была у нас в первые два месяца чемпионата.

– Обмен лидера команды подействовал на команду?

– Рендулич – отличный хоккеист, сейчас он хорошо играет за СКА. Конечно, тяжело терять такого игрока, однако в то же время команду усилили и другие ребята. Ушел один хоккеист, но ему на смену пришли другие.

– Вы перешли в ХК «Сочи» в это межсезонье. За это время какое у вас сложилось мнение о клубе и городе?

– Сочи – красивый город с хорошей погодой, а в клубе великолепная организация и очень хорошо относятся к игрокам. Болельщики тоже отличные. У нас есть все условия, чтобы добиваться успеха. Нам не на что жаловаться, и все в наших руках, – сказал защитник « ».