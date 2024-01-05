Тренер «Сочи» Кокорев о 12-м поражении подряд – от «Автомобилиста»: «Равнодушных нет, пытаемся найти сочетания, чтобы изменить ситуацию. Даже сегодня бились до конца»

Теги Автомобилист КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Джереми Бракко Матвей Мичков Хоккей

Дмитрий Кокорев после игры с «Автомобилистом» отметил готовность «Сочи» биться.

Его команда проиграла в 12-й раз подряд. Серия длится с 26 ноября.

– В первом периоде выполняли задание, но во втором получился гол такой с лету, немножко нас обескуражил. Потом пошли ненужные удаления, пропустили в меньшинстве, но были и у нас хорошие моменты, вратарь соперника хорошо сыграл. Учтем, что нужно хладнокровнее относиться к моментам, похитрее сыграть.

Равнодушных в команде нет, пытаемся найти связки, сочетания, чтобы изменить ситуацию, даже сегодня бились до конца.

Когда много болельщиков, реакция положительная в любом случае. Что в игре с «Металлургом», что сегодня – это вдохновляет: чем больше фанатов, тем лучше.

– Как оцените игру легионеров?

– Пока такая ситуация, что не можем найти к двум иностранцам партнеров, чтобы они взаимодействовали. Бракко – смотрим, ждем, когда он выстрелит, пока что-то не получается.

– Что думаете про лакроссы Мичкова?

– Его знает вся лига, когда он за воротами, что-то будет придумывать, – сказал главный тренер «Сочи» после поражения со счетом 1:4.

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3 комментария
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зато один звездюк собрался МЧМ выиграть ,пошел по стопам одного, звезда не тот кто выигрывает а тот кто лозунгами и клятвами сеет
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уступите лучше другой команде, на игру и полупустой стадион смотреть надоело
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Игроки Сочи не обучены игре в неравных составах: боятся бросать по воротам при большинстве 5 на 3, а каждое меньшинство - просто катастрофа.
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