Рендулич об адаптации в СКА: «С каждый матчем чувствую себя лучше. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать всю свою силу»

Форвард СКА Борна Рендулич поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.

Хорватский хоккеист ранее играл за «Сочи».

– Как проходит ваша адаптация в СКА?

– Отлично. Знаете, мне понадобилась пара недель, когда я приехал сюда. Но с каждой игрой я чувствую себя лучше. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать всю свою силу.

– Вам нравится Санкт-Петербург?

– Да, мне нравится. Здесь немного темно, но мне нравится (улыбается). Красивый город, приятные рестораны, я гуляю везде, у меня нет нужды использовать свою машину или арендовать другую.

– Как вам погода в городе?

– Погода прекрасная, я привык к ней. Я жил в Финляндии семь лет, погода несильно отличается. Все прекрасно.

– Скучаете по городу Сочи?

– Очевидно, что да. В Сочи приятная погода, ты можешь ходить на пляж в любое время. Два разных чувства, не так ли? Санкт-Петербург – это город больше для хоккея. Сочи – для пляжей. Оба города хороши, – сказал нападающий СКА Борна Рендулич.