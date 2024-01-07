У «Сочи» 13 поражений подряд. Команда выиграла 4 из 33 игр после перехода Рендулича в СКА, с ним было 10 побед в 16 матчах

«Сочи» проиграл 13 матчей подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила «Северстали» (0:3) в игре Фонбет чемпионата .

Серия поражений клуба продлилась до 13 игр.

В нынешнем сезоне на данный момент « » одержал 14 побед, 10 из которых были одержаны с в составе.

В октябре нападающий был обменян в .

После этого «Сочи» проиграл 29 из 33 матчей в регулярном чемпионате.