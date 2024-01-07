У «Сочи» 13 поражений подряд. Команда выиграла 4 из 33 игр после перехода Рендулича в СКА, с ним было 10 побед в 16 матчах
«Сочи» проиграл 13 матчей подряд в КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила «Северстали» (0:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Серия поражений клуба продлилась до 13 игр.
В нынешнем сезоне на данный момент «Сочи» одержал 14 побед, 10 из которых были одержаны с Борной Рендуличем в составе.
В октябре нападающий был обменян в СКА.
После этого «Сочи» проиграл 29 из 33 матчей в регулярном чемпионате.