У «Сочи» 13 поражений подряд. Команда выиграла 4 из 33 игр после перехода Рендулича в СКА, с ним было 10 побед в 16 матчах

Теги СКА КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Борна Рендулич Хоккей

«Сочи» проиграл 13 матчей подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева уступила «Северстали» (0:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Серия поражений клуба продлилась до 13 игр.

В нынешнем сезоне на данный момент «Сочи» одержал 14 побед, 10 из которых были одержаны с Борной Рендуличем в составе.

В октябре нападающий был обменян в СКА.

После этого «Сочи» проиграл 29 из 33 матчей в регулярном чемпионате.

1 комментарий
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До перехода этого нападающего, команда смотрелась интересно. Я уж подумал, что у них есть какие-то цели: выйти в плей-офф, пошуметь как это делает ХК "Лада". Эх!
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