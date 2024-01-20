«Однажды с меня хотели снять модные «адидасы» со словами: «Вы тут кайфуете, пока мы в Афгане служим». Это хоть какая-то предъява была. А тут – без разговоров, хлобысть!» Леонтьев о нападении

Теги Нефтехимик происшествия КХЛ Олег Леонтьев Матч ТВ Хоккей

Олег Леонтьев рассказал, что сильнее всего его поразило в инциденте с нападением.

Ранее стало известно, что на Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Тренер «Нефтехимика» серьезно не пострадал, ему наложили два шва.

«Больше всего меня поразило, что этот гопник ударил, даже не думая. Я сам из 80-90-х, и мы так не разговаривали, так на улице не били. У меня ведь тоже разные случаи бывали. Но перед этим надо было предъявить. Один раз мне нахлобучили за кроссовки. Хотели снять модные синие «адидасы» со словами: «Вы тут кайфуете, пока мы в Афгане служим». Ударил мне кастетом в нос, я потерял сознание, утром очнулся.

Но это хоть какая-то предъява была. За Афганистан… Ну понятно, у военнослужащего накипело. А тут – без разговоров, хлобысть! Я в шоке. Ничего себе! Хороший хоккеист был бы, нападающий с таким резким ударом.

Кто из него вырастет потом? Вот пусть эта ситуация станет поучительным уроком для всех, кто решил на улицах хулиганить. Ребята, такое больше не прокатит! Сейчас везде камеры висят. Вас вычислят моментально. Кто в 90-х жил, тот помнит, как без телефонов могли из-под земли кого угодно достать. А теперь вообще очень легко найти людей.

Если вы разбойничать и безобразничать будете, то обязательно понесете заслуженное наказание. И жалко вас не будет совсем!» – сказал Леонтьев. 

Леонтьев о напавшем на него парне: «Слова пацана» насмотрелся, может. Или дерзкое настроение было с утра. В Нижнекамске нормальные люди живут, в семье не без урода»

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18 комментариев
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Шесть новостей про то, как Леонтьеву по уху дали ))))) Спортс, вам «Санта-Барбара» покоя не даёт? ))) Ну ждём продолжения сериала. Куда деваться? )
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Он же говорил,что ему не нравится,что ситуация попала в прессу и он не стал бы афишировать)) а тут уже с десяток его комментариев на эту тему
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Ответ Bansly
Ну нет куда важнее обсасывать то, как кто-то кому то шайбочку в ворота кинул - вот она реальная жизненная забота))
самая странная претензия, которую я видел на сайте SPORTS.ru
+5
0
+5
В тексте новости должна быть картинка "Кот с лампой".
+3
0
+3
Ничо, скоро будут так же отжимать шмотки за "Вы тут кайфуете, пока мы в СВО служим."
+21
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+2
то ли еще будет
+8
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+2
А может и в Питере на тренера нападут? Закалённый драками с албанцами и сомалийцами супермен должен показать класс
+2
-1
+1
Ответ Pierre_
Ничо, скоро будут так же отжимать шмотки за "Вы тут кайфуете, пока мы в СВО служим."
Скорее хомячки из офисов этим заниматься будут, сколачивая банды.
+2
-1
+1
Ответ Эд..19
Шесть новостей про то, как Леонтьеву по уху дали ))))) Спортс, вам «Санта-Барбара» покоя не даёт? ))) Ну ждём продолжения сериала. Куда деваться? )
Ну нет куда важнее обсасывать то, как кто-то кому то шайбочку в ворота кинул - вот она реальная жизненная забота))
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Д’Артаньян и три мушкетера, тут целый роман, не иначе
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Ответ Pierre_
Ничо, скоро будут так же отжимать шмотки за "Вы тут кайфуете, пока мы в СВО служим."
Ну пока ровно наоборот - люлей получают именно свошники
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Ответ Серый
А может и в Питере на тренера нападут? Закалённый драками с албанцами и сомалийцами супермен должен показать класс
Да думаю он на ближайший пресс конференции затронет эту тему ) Надо журналистам задать по этой теме вопрос . .
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Ответ Andrey w
Да думаю он на ближайший пресс конференции затронет эту тему ) Надо журналистам задать по этой теме вопрос . .
Я думаю, тогда он обязательно вспомнит, как в суровом Хельсинки ему наваляли отморозки)
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