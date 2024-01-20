Олег Леонтьев рассказал, что сильнее всего его поразило в инциденте с нападением.

Ранее стало известно, что на Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Тренер « » серьезно не пострадал, ему наложили два шва.

«Больше всего меня поразило, что этот гопник ударил, даже не думая. Я сам из 80-90-х, и мы так не разговаривали, так на улице не били. У меня ведь тоже разные случаи бывали. Но перед этим надо было предъявить. Один раз мне нахлобучили за кроссовки. Хотели снять модные синие «адидасы» со словами: «Вы тут кайфуете, пока мы в Афгане служим». Ударил мне кастетом в нос, я потерял сознание, утром очнулся.

Но это хоть какая-то предъява была. За Афганистан… Ну понятно, у военнослужащего накипело. А тут – без разговоров, хлобысть! Я в шоке. Ничего себе! Хороший хоккеист был бы, нападающий с таким резким ударом.

Кто из него вырастет потом? Вот пусть эта ситуация станет поучительным уроком для всех, кто решил на улицах хулиганить. Ребята, такое больше не прокатит! Сейчас везде камеры висят. Вас вычислят моментально. Кто в 90-х жил, тот помнит, как без телефонов могли из-под земли кого угодно достать. А теперь вообще очень легко найти людей.

Если вы разбойничать и безобразничать будете, то обязательно понесете заслуженное наказание. И жалко вас не будет совсем!» – сказал Леонтьев.

Леонтьев о напавшем на него парне: «Слова пацана» насмотрелся, может. Или дерзкое настроение было с утра. В Нижнекамске нормальные люди живут, в семье не без урода»