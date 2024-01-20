На тренера «Нефтехимика» Леонтьева напали в Нижнекамске. Неизвестный толкнул его и ударил по голове
На главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева совершено нападение.
По данным «Спорт-Экспресса», инцидент произошел утром 20 января в Нижнекамске. Один из неизвестных молодых людей толкнул 53-летнего тренера, проходя мимо, а затем нанес удар по голове.
Леонтьев серьезно не пострадал, ему наложили два шва. Тренер обратился с заявлением в полицию.
Олег Леонтьев возглавляет «Нефтехимик» с сезона-2021/22. В Фонбет Чемпионате КХЛ команда занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.
Здоровья Олегу Юрьевичу!
«Ничего страшного, пару швов наложили, и всё нормально, это было до тренировки. Шёл по тропинке, идёт троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня», - сказал Леонтьев.