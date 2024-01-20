На тренера «Нефтехимика» Леонтьева напали в Нижнекамске. Неизвестный толкнул его и ударил по голове

На главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева совершено нападение.

По данным «Спорт-Экспресса», инцидент произошел утром 20 января в Нижнекамске. Один из неизвестных молодых людей толкнул 53-летнего тренера, проходя мимо, а затем нанес удар по голове.

Леонтьев серьезно не пострадал, ему наложили два шва. Тренер обратился с заявлением в полицию.

Олег Леонтьев возглавляет «Нефтехимик» с сезона-2021/22. В Фонбет Чемпионате КХЛ команда занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.