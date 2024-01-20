На тренера «Нефтехимика» Леонтьева напали в Нижнекамске. Неизвестный толкнул его и ударил по голове

Теги Нефтехимик происшествия КХЛ Олег Леонтьев Спорт-Экспресс Хоккей

На главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева совершено нападение.

По данным «Спорт-Экспресса», инцидент произошел утром 20 января в Нижнекамске. Один из неизвестных молодых людей толкнул 53-летнего тренера, проходя мимо, а затем нанес удар по голове.

Леонтьев серьезно не пострадал, ему наложили два шва. Тренер обратился с заявлением в полицию.

Олег Леонтьев возглавляет «Нефтехимик» с сезона-2021/22. В Фонбет Чемпионате КХЛ команда занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.

12 комментариев
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Насколько же здесь тупые комментаторы собрались…диву даешься, хуже этих нелюдей, шутники..
Здоровья Олегу Юрьевичу!
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Ответ diadiasasha59
Кому-то Нефтехимик мешает-факт.
скорее всего это Нижнекамске гопники просто.
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ЦСКА включился в кубковую гонку
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Хорошо, что не пятеро албанцев. А то бы шрам на всю жизнь
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Гопник. В Москве нашли бы через 20 минут. Для чего и нужны камеры в городах - для безопасности людей от идиотов.
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Обычная гопота ((

«Ничего страшного, пару швов наложили, и всё нормально, это было до тренировки. Шёл по тропинке, идёт троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня», - сказал Леонтьев.
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Лет 20 назад бы троицу эту зашивали, а нк Леонтьева, скорее всего. Олег Юрьевич крепким дядей был(
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Фанаты Сибири пытаются устранить конкурента)
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Маргинал какой-то, наверное, по принципу "в семье не без ...." Когда был там, город показался спокойным и миролюбивым
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