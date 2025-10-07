КХЛ отстранила Плотникова на 2 матча и оштрафовала. Форвард СКА был удален до конца игры с «Локомотивом» за толчок Сергеева на борт

Сергей Плотников дисквалифицирован на 2 матча за толчок на борт Андрея Сергеева.

В понедельник СКА на выезде проиграл «Локомотиву » (2:4) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Капитан армейцев Сергей Плотников толкнул на борт защитника хозяев Андрея Сергеева , получив по итогам эпизода большой и дисциплинарный штраф (5+20).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении КХЛ.

После толчка Сергеев смог покинуть площадку только при помощи врача.