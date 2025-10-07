  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ отстранила Плотникова на 2 матча и оштрафовала. Форвард СКА был удален до конца игры с «Локомотивом» за толчок Сергеева на борт
9

КХЛ отстранила Плотникова на 2 матча и оштрафовала. Форвард СКА был удален до конца игры с «Локомотивом» за толчок Сергеева на борт

Сергей Плотников дисквалифицирован на 2 матча за толчок на борт Андрея Сергеева.

В понедельник СКА на выезде проиграл «Локомотиву» (2:4) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. 

Капитан армейцев Сергей Плотников толкнул на борт защитника хозяев Андрея Сергеева, получив по итогам эпизода большой и дисциплинарный штраф (5+20).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении КХЛ. 

После толчка Сергеев смог покинуть площадку только при помощи врача. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
судьи
logoСКА
logoАндрей Сергеев
logoЛокомотив
logoСергей Плотников
дисквалификации
logoКХЛ
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли про фол Плотникова на Сергееве: «Одно из из самых грязных нарушений, которые я видел в последнее время. Травма Андрея выглядит серьезной»
33вчера, 20:14
Галимов и Березин дисквалифицированы на один матч. Форвард «Барыса» наказан за непристойный жест, защитник «Сочи» – за атаку в голову Березкина
223 сентября, 11:29
КХЛ дисквалифицировала Алтыбармакяна на 5 матчей. Форвард «Лады» бросил шайбу в судью и получил два дисциплинарных штрафа за игру
1115 сентября, 14:01
Главные новости
КХЛ. «Торпедо» принимает «Металлург», «Спартак» играет с «Шанхаем», «Ак Барс» против «Барыса»
3046 секунд назадLive
«Лада» впервые в сезоне реализовала большинство – с 40-й попытки. Михайлов забросил в ворота «Сочи» на 25-й минуте
10 минут назад
Баландин о Кузнецове в «Металлурге»: «Хитрый. Не пошел бы в небогатую команду, которую мог поднять на новый уровень. Перешел в клуб, который может стать чемпионом»
122 минуты назад
Горбунов о воспитании сына: «Рукоприкладство не поддерживаем, хотя в нашем детстве это считалось нормой – я отхватывал от отца. Телефона у ребенка нет, игры на нем не разрешаем»
34 минуты назад
Михайлов о 90-х: «Сложное время. Ребята по 2 месяца зарплаты не получали, стали в карты играть. Клюшки собирали по дворам. Но выжили – мое поколение любило хоккей»
337 минут назад
Овечкин начнет сезон в 1-м звене «Вашингтона» с Протасом и Строумом
2сегодня, 14:24
Италия намерена добиться олимпийского перемирия на время Игр-2026, заявил вице-премьер Таяни: «Наш призыв – прекращение всех конфликтов, включая Украину и Ближний Восток»
54сегодня, 14:20
Горбунов о Лукашенко: «Веселый, открытый, умеет пошутить и даже подколоть. Бросок как у Овечкина, катается уверенно, раздает точные передачи. После тренировки нам раздали подарки: сало, хлеб, мед»
10сегодня, 13:19
Боумэн о контракте Макдэвида на 2 года: «Эдмонтон» не планирует на 5 лет вперед, чтобы выиграть когда-то в будущем – мы уже нацелены на Кубок Стэнли»
11сегодня, 12:57
«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Вегас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Торонто» – 7-й, «Флорида» не получила ни одного голоса из 35
10сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Министр спорта Нижегородской области ответил на претензии болельщицы о «космических» ценах билетов на матчи «Торпедо»: «Интерес огромный. Стоимость стартует от 750 рублей»
134 минуты назад
Ротенберг пригласил Карпина и футболистов сборной на Кубок Первого канала: «Ждем в Новосибирске. Постараемся посетить футбольные матчи»
7сегодня, 15:18
Шарипзянов о том, почему у него красные глаза: «Вечером очень часто такое, если я устаю, не выспался»
2сегодня, 13:50
Мышкин о голкиперах-легионерах в КХЛ: «Запретами делу не поможешь. Нужно доверять молодым российским вратарям – в ВХЛ много талантов, но не все получают шанс»
3сегодня, 12:41
«Лада» и 34-летний Белоусов подписали договор до конца сезона. Форвард играл за тольяттинцев с 2014 по 2018 год
сегодня, 11:56
Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT на несколько лет. Он будет в студии аналитики на первой игре «Вашингтона» в новом сезоне
2сегодня, 11:47
Силантьев о лидерстве в списке бомбардиров КХЛ: «Многие говорили, что я маленький и худой, что мой потолок – МХЛ. Я не думал о плохих моментах и старался развиваться»
1сегодня, 11:15
Мышкин о вратарях СКА: «Крутят и раздергивают трех голкиперов – кадровая политика мне непонятна. Многие игровые проблемы идут от нестабильности в этой линии»
2сегодня, 09:55
Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»
2сегодня, 09:18
Бардаков – в составе «Колорадо» на сезон-2025/26. Экс-форвард СКА может дебютировать в НХЛ сегодня ночью
3сегодня, 08:51