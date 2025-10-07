Михайлов о 90-х: «Сложное время. Ребята по 2 месяца зарплаты не получали, стали в карты играть. Клюшки собирали по дворам. Но выжили – мое поколение любило хоккей»

Борис Михайлов рассказал, как хоккеистам приходилось зарабатывать в 90-х.

– Вы спасали наш хоккей в безденежное время в 90-е, когда человек 200 наших хоккеистов уехали за океан. Игроки ЦСКА таксовали, чтобы семью прокормить. Что было тогда?

– Сложное время было в нашем хоккее. Распад Советского союза. Федерация одна, федерация вторая, были стычки. На этой стычке я возглавил сборную. Не говорю про СКА, которому город помогал. Ребята по 2 месяца зарплаты не получали. Ребята стали в карты играть, все было.

Когда я перешел в ЦСКА, вроде бы все нормально было, «Норильский Никель» принял [команду], потом – провал. Мы клюшки собирали по дворам. Вторая команда была у нас, во дворе увидел парня: «Приходи играть».

Но выжили. Потому что была любовь к хоккею. У моего поколения, у всех тренеров, которые прошли советскую школу, остались в России. Мы все делали, чтобы наш хоккей не распался, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

