  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михайлов о 90-х: «Сложное время. Ребята по 2 месяца зарплаты не получали, стали в карты играть. Клюшки собирали по дворам. Но выжили – мое поколение любило хоккей»
3

Михайлов о 90-х: «Сложное время. Ребята по 2 месяца зарплаты не получали, стали в карты играть. Клюшки собирали по дворам. Но выжили – мое поколение любило хоккей»

Борис Михайлов рассказал, как хоккеистам приходилось зарабатывать в 90-х.

– Вы спасали наш хоккей в безденежное время в 90-е, когда человек 200 наших хоккеистов уехали за океан. Игроки ЦСКА таксовали, чтобы семью прокормить. Что было тогда? 

– Сложное время было в нашем хоккее. Распад Советского союза. Федерация одна, федерация вторая, были стычки. На этой стычке я возглавил сборную. Не говорю про СКА, которому город помогал. Ребята по 2 месяца зарплаты не получали. Ребята стали в карты играть, все было. 

Когда я перешел в ЦСКА, вроде бы все нормально было, «Норильский Никель» принял [команду], потом – провал. Мы клюшки собирали по дворам. Вторая команда была у нас, во дворе увидел парня: «Приходи играть». 

Но выжили. Потому что была любовь к хоккею. У моего поколения, у всех тренеров, которые прошли советскую школу, остались в России. Мы все делали, чтобы наш хоккей не распался, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Михайлов о бане России: «Не пускают в видах спорта, где мы сильные. Финны, шведы и немцы не хотят – кто-то окажется за бортом, если мы придем. Прибалтика – собачки, но они мешают»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Наш хоккей»
logoБорис Михайлов
деньги
logoКХЛ
logoЦСКА
logoСКА
чемпионат СССР
logoсборная СССР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Михайлов о включении Никишина в «Миротворец»: «Эти чудаки его боятся. вот и вся логика. Он был и остается ведущим защитником нашего хоккея»
7вчера, 11:10
Бабаев о Кузнецове: «Евгений хотел остаться в Челябинской области, сказал: «Прекращай переговоры в Америке, при интересе «Металлурга» я поеду». Он пошел на маленькую зарплату»
361 октября, 17:40
Крикунов о контракте Капризова на 136 млн долларов: «Заслужил, но для российского хоккея это не имеет значения. Единственное, он вернется в Россию и привезет деньги»
511 октября, 12:15
Главные новости
«Лада» впервые в сезоне реализовала большинство – с 40-й попытки. Михайлов забросил в ворота «Сочи» на 25-й минуте
10 минут назад
Баландин о Кузнецове в «Металлурге»: «Хитрый. Не пошел бы в небогатую команду, которую мог поднять на новый уровень. Перешел в клуб, который может стать чемпионом»
122 минуты назад
КХЛ. «Торпедо» примет «Металлург», «Спартак» сыграет с «Шанхаем», «Ак Барс» против «Барыса»
29сегодня, 15:00Live
Горбунов о воспитании сына: «Рукоприкладство не поддерживаем, хотя в нашем детстве это считалось нормой – я отхватывал от отца. Телефона у ребенка нет, игры на нем не разрешаем»
34 минуты назад
КХЛ отстранила Плотникова на 2 матча и оштрафовала. Форвард СКА был удален до конца игры с «Локомотивом» за толчок Сергеева на борт
9сегодня, 14:39
Овечкин начнет сезон в 1-м звене «Вашингтона» с Протасом и Строумом
2сегодня, 14:24
Италия намерена добиться олимпийского перемирия на время Игр-2026, заявил вице-премьер Таяни: «Наш призыв – прекращение всех конфликтов, включая Украину и Ближний Восток»
54сегодня, 14:20
Горбунов о Лукашенко: «Веселый, открытый, умеет пошутить и даже подколоть. Бросок как у Овечкина, катается уверенно, раздает точные передачи. После тренировки нам раздали подарки: сало, хлеб, мед»
10сегодня, 13:19
Боумэн о контракте Макдэвида на 2 года: «Эдмонтон» не планирует на 5 лет вперед, чтобы выиграть когда-то в будущем – мы уже нацелены на Кубок Стэнли»
11сегодня, 12:57
«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Вегас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Торонто» – 7-й, «Флорида» не получила ни одного голоса из 35
10сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Министр спорта Нижегородской области ответил на претензии болельщицы о «космических» ценах билетов на матчи «Торпедо»: «Интерес огромный. Стоимость стартует от 750 рублей»
134 минуты назад
Ротенберг пригласил Карпина и футболистов сборной на Кубок Первого канала: «Ждем в Новосибирске. Постараемся посетить футбольные матчи»
7сегодня, 15:18
Шарипзянов о том, почему у него красные глаза: «Вечером очень часто такое, если я устаю, не выспался»
2сегодня, 13:50
Мышкин о голкиперах-легионерах в КХЛ: «Запретами делу не поможешь. Нужно доверять молодым российским вратарям – в ВХЛ много талантов, но не все получают шанс»
3сегодня, 12:41
«Лада» и 34-летний Белоусов подписали договор до конца сезона. Форвард играл за тольяттинцев с 2014 по 2018 год
сегодня, 11:56
Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT на несколько лет. Он будет в студии аналитики на первой игре «Вашингтона» в новом сезоне
2сегодня, 11:47
Силантьев о лидерстве в списке бомбардиров КХЛ: «Многие говорили, что я маленький и худой, что мой потолок – МХЛ. Я не думал о плохих моментах и старался развиваться»
1сегодня, 11:15
Мышкин о вратарях СКА: «Крутят и раздергивают трех голкиперов – кадровая политика мне непонятна. Многие игровые проблемы идут от нестабильности в этой линии»
2сегодня, 09:55
Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»
2сегодня, 09:18
Бардаков – в составе «Колорадо» на сезон-2025/26. Экс-форвард СКА может дебютировать в НХЛ сегодня ночью
3сегодня, 08:51