Леонтьев о напавшем на него парне: «Слова пацана» насмотрелся, может. Или дерзкое настроение было с утра. В Нижнекамске нормальные люди живут, в семье не без урода»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о нападении на него.

Ранее стало известно, что на Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Тренер серьезно не пострадал, ему наложили два шва.

«Эта история произошла сегодня утром. Я шел по узкой тропинке. Навстречу мне – три парня. Снег навалил, весь город стоит. Разойтись трудно.

Я мимо них прохожу. А один в последний момент мне локоточком: «На!» С подтекстом: что ты тут мешаешься, когда мы идем? Молодой человек, лет 17-18. Может, он насмотрелся сериал «Слово пацана». Или с утра у него дерзкое настроение было.

Я разворачиваюсь: «Ты что делаешь-то?» И через одну десятую секунды мне прилетает глухой удар в скулу. А ведь ничто не предвещало. И ничего такого я не сказал, чтобы спровоцировать столь агрессивную ситуацию. Я просто был в шоке.

Обращаюсь к двум остальным парням: «Вы что делаете? Знаете, кто я такой?» Один из них выдает: «Да это же Олег Леонтьев, он тренирует « »!»

Тот услышал, который меня ударил – и дал стрекача. Я включаю телефон, веду видеозапись, преследую хулигана. Догнал его, он отдышаться не мог. Меня эта ситуация даже порадовала. Теперь я знаю, что нахожусь в отличной физической форме. Могу бегать за подростками.

Спрашиваю его снова: «Ты что сделал?» Он меня минут пять умолял дать ему отдохнуть, так он выдохся во время бега и не мог отвечать.

«Говори уже давай, говори…» Я ждал извинений. Если бы он сказал хоть одно слово «простите», я бы эту ситуацию вообще отпустил. Мне пофиг на этого малолетку.

Но он ничего такого не сказал. Я ему тогда: «Ладно, давай – пока. Тебя найдут и накажут». И ушел, у нас еще тренировка в этот день была.

Прихожу на арену, мне доктор говорит: «Надо подшить». Наложил несколько швов.

Я позвонил нашему безопаснику: «Давай найдем хулигана». – «Да не вопрос. Ты только съезди на медосвидетельствование».

Приезжаю в больницу, чтобы факт удара снять. А там какой-то чудик меня щелкнул. Из-за него теперь вся Россия знает, что на меня напали три гопника. Мне эта информация вообще не нужна.

Я бы это не стал афишировать. Потому что Нижнекамск – нормальный город. Тут нормальные люди живут. Ну, попался один дебил. Так в семье не без урода. А мне эта ситуация вообще не нравится, что она в прессу вылезла. Потому что она выеденного яйца не стоит», – сказал Леонтьев.