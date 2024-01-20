Леонтьев о напавшем на него парне: «Слова пацана» насмотрелся, может. Или дерзкое настроение было с утра. В Нижнекамске нормальные люди живут, в семье не без урода»

Теги Нефтехимик происшествия КХЛ Олег Леонтьев Матч ТВ Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о нападении на него.

Ранее стало известно, что на Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Тренер серьезно не пострадал, ему наложили два шва.

«Эта история произошла сегодня утром. Я шел по узкой тропинке. Навстречу мне – три парня. Снег навалил, весь город стоит. Разойтись трудно.

Я мимо них прохожу. А один в последний момент мне локоточком: «На!» С подтекстом: что ты тут мешаешься, когда мы идем? Молодой человек, лет 17-18. Может, он насмотрелся сериал «Слово пацана». Или с утра у него дерзкое настроение было.

Я разворачиваюсь: «Ты что делаешь-то?» И через одну десятую секунды мне прилетает глухой удар в скулу. А ведь ничто не предвещало. И ничего такого я не сказал, чтобы спровоцировать столь агрессивную ситуацию. Я просто был в шоке.

Обращаюсь к двум остальным парням: «Вы что делаете? Знаете, кто я такой?» Один из них выдает: «Да это же Олег Леонтьев, он тренирует «Нефтехимик»!» 

Тот услышал, который меня ударил – и дал стрекача. Я включаю телефон, веду видеозапись, преследую хулигана. Догнал его, он отдышаться не мог. Меня эта ситуация даже порадовала. Теперь я знаю, что нахожусь в отличной физической форме. Могу бегать за подростками.

Спрашиваю его снова: «Ты что сделал?» Он меня минут пять умолял дать ему отдохнуть, так он выдохся во время бега и не мог отвечать.

«Говори уже давай, говори…» Я ждал извинений. Если бы он сказал хоть одно слово «простите», я бы эту ситуацию вообще отпустил. Мне пофиг на этого малолетку.

Но он ничего такого не сказал. Я ему тогда: «Ладно, давай – пока. Тебя найдут и накажут». И ушел, у нас еще тренировка в этот день была.

Прихожу на арену, мне доктор говорит: «Надо подшить». Наложил несколько швов.

Я позвонил нашему безопаснику: «Давай найдем хулигана». – «Да не вопрос. Ты только съезди на медосвидетельствование».

Приезжаю в больницу, чтобы факт удара снять. А там какой-то чудик меня щелкнул. Из-за него теперь вся Россия знает, что на меня напали три гопника. Мне эта информация вообще не нужна.

Я бы это не стал афишировать. Потому что Нижнекамск – нормальный город. Тут нормальные люди живут. Ну, попался один дебил. Так в семье не без урода. А мне эта ситуация вообще не нравится, что она в прессу вылезла. Потому что она выеденного яйца не стоит», – сказал Леонтьев.

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23 комментария
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пока читал, как будто остросюжетный фильм посмотрел
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Наверно подумали,что чушпан идёт.
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Мутная история. Красиво как то рассказывает
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"Один из них выдает: «Да это же Олег Леонтьев, он тренирует «Нефтехимик»!»"
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Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Особенно с офигительным продолжением про "догнал и требовал извиниться". Ну получил от какой-то гопоты, бывает, зачем упоительные истории-то придумывать.)
+12
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+9
Если малолетка такое себе сейчас позволяет.. Его надо пожизненно изолировать от общества
+9
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+8
Ответ Оскар Муравьёв
Если малолетка такое себе сейчас позволяет.. Его надо пожизненно изолировать от общества
Отшиваем???
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+4
Надеюсь, гопника посадят. И все понты резко пропадут.
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"тебя найдут и накажут")) и кто из них гопник? И тут же "ситуация выеденного яйца не стоит" ,"мне по фиг на эту малолетку" .Сам себе противоречит
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Проиграл бой за закладку
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Найти и наказать, что бы на будущие помнил , что старшим нужно уступать дорогу на тропинке !
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Ответ wolf 100
нижнекамск город химиков и оставшиеся там после отсидки зэков,там всюду были колонии,может и сейчас есть
Тихий и спокойный город, а то, что кто то кому то дал в глаз, ну такое себе)
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нижнекамск город химиков и оставшиеся там после отсидки зэков,там всюду были колонии,может и сейчас есть
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Пять минут умолял дать отдохнуть...а потом дальше побежим))
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Прям сквозит через строки ######(враньё)😀😀😀
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Теперь этот ********* сериал и к месту и не к месту всегда будут вспоминать?
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Ответ Radik_2.0
пока читал, как будто остросюжетный фильм посмотрел
Сериал, парней то ещё не нашли, там в 2ой серии стрелка на коробке, махача стенка на стенку, весело вообщем
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