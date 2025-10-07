Горбунов о воспитании сына: «Рукоприкладство не поддерживаем, хотя в нашем детстве это считалось нормой – я отхватывал от отца. Телефона у ребенка нет, игры на нем не разрешаем»

Роман Горбунов заявил, что не поддерживает рукоприкладство при воспитании сына.

– Какая у вас политика в воспитании сына?

– Сыну три с половиной года, и уже сейчас он проявляет самостоятельность. Думаю, что самые сложные периоды воспитания еще впереди. Илья уже сейчас ощущает себя отдельной личностью и хочет, чтобы мы, родители, прислушивались к его мнению. У него есть свои границы, привычки и ритуалы: например, он хочет сам нажимать кнопку в лифте, а полотенце должно обязательно висеть «правильно». Иногда он может «взорваться», если что-то идет не по его правилам.

Мы, как и многие современные родители, не поддерживаем рукоприкладство – хотя в нашем детстве это считалось нормой. Помню, как отхватывал от отца.

Долгое время мы были против мультиков, включали сказки. Со временем поняли, что запрещать бессмысленно, ведь все дети их смотрят, и теперь разрешаем даже мультфильмы для более старшего возраста, от шести лет. В кинотеатр ходили на «Король Лев» и на другие новинки – почти все уже посмотрели.

Телефона у сына нет, и игры на телефоне мы не разрешаем. По видеосвязи ему нравится общаться с бабушкой и дедушкой. Иногда он берет телефон в комнату, чтобы показывать игрушки, а также любит смотреть свои фотографии и видео, когда был маленьким, – сказал нападающий «Автомобилиста » Роман Горбунов .

