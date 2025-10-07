Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»

Михаил Сергачев поделился мнением об Александре Овечкине.

– Кстати, вы когда-нибудь попадали под щелчок Овечкина, чтобы реально почувствовать на себе его силу?

– У меня три года назад треснул локоть из-за его щелчка! С тех пор играю со специальной накладкой на нем. Тогда мы проигрывали – 1:5 или 1:6, меня как молодого выпустили в меньшинстве справа, под Сашу. Сел под его бросок – локоть потом стал огромный. Сделали рентген – оказалась трещина.

– Значит, теперь знаете на собственном опыте, что это такое. Есть ли еще у кого-то в НХЛ такой щелчок по силе?

– Да, многие бросают сильно – Стэмкос, Лайне. Но у Овечкина уникально другое – выбор точки. В этом он самый креативный. Он видит, как вратарь перемещается, и в последний момент бросает туда, где ему неудобно: в противоход, в подмышку, рядом с корпусом. Поэтому вратарям его так тяжело «читать».

– Каков Овечкин для хоккеистов?

– Простой. Свой. Честный. Отзывчивый. Любой из ребят может написать ему сообщение – он всегда ответит, пообщается. Классный мужик, капитан и лидер. Для кого-то – наставник.

Для каждого он разный, но для всех остается простым нормальным человеком, – сказал защитник «Юты » Михаил Сергачев .

