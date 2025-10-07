  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»
2

Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»

Михаил Сергачев поделился мнением об Александре Овечкине.

– Кстати, вы когда-нибудь попадали под щелчок Овечкина, чтобы реально почувствовать на себе его силу?

– У меня три года назад треснул локоть из-за его щелчка! С тех пор играю со специальной накладкой на нем. Тогда мы проигрывали – 1:5 или 1:6, меня как молодого выпустили в меньшинстве справа, под Сашу. Сел под его бросок – локоть потом стал огромный. Сделали рентген – оказалась трещина.

– Значит, теперь знаете на собственном опыте, что это такое. Есть ли еще у кого-то в НХЛ такой щелчок по силе?

– Да, многие бросают сильно – Стэмкос, Лайне. Но у Овечкина уникально другое – выбор точки. В этом он самый креативный. Он видит, как вратарь перемещается, и в последний момент бросает туда, где ему неудобно: в противоход, в подмышку, рядом с корпусом. Поэтому вратарям его так тяжело «читать».

– Каков Овечкин для хоккеистов?

– Простой. Свой. Честный. Отзывчивый. Любой из ребят может написать ему сообщение – он всегда ответит, пообщается. Классный мужик, капитан и лидер. Для кого-то – наставник.

Для каждого он разный, но для всех остается простым нормальным человеком, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу – соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮта
logoСтивен Стэмкос
logoСпорт-Экспресс
logoВашингтон
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoМихаил Сергачев
logoПатрик Лайне
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу – соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе»
2сегодня, 07:21
Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й
530 сентября, 09:51
Лимож о рекорде Овечкина: «Ребенок внутри меня был счастлив – не думал, что кто-то превзойдет Гретцки. Все сошли с ума, в хорошем смысле»
127 сентября, 13:45
Главные новости
Макдэвид сам предложил зарплату в 12,5 млн долларов по новому контракту. Агент игрока считал 15 млн пределом, чтобы сохранить «Эдмонтону» шансы на Кубок (The Athletic)
31 секунду назад
Директор «Металлурга» заявил, что у Кузнецова одна из минимальных зарплат в клубе: «У него есть рычаги, чтобы заработать бонусами. Надеемся, что он сможет»
332 минуты назад
Клубы КХЛ ведут борьбу за Ремпала. «Вашингтон» отправил экс-форварда «Салавата» в АХЛ (Артур Хайруллин)
945 минут назад
НХЛ. Стартует регулярный чемпионат! «Флорида» сыграет с «Чикаго», «Рейнджерс» – с «Питтсбургом», «Колорадо» будет противостоять «Лос-Анджелесу»
17сегодня, 09:05
Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Куинн Хьюз – 2-й, Хатсон – 4-й, Хедман – 5-й, Бушар – 8-й. Россияне не получили голосов
5сегодня, 08:37
Бирюков о Кузнецове в «Металлурге»: «Парень воспитан улицей, в хорошем смысле слова. Он дал понять, что настроен добиться результата в России»
2сегодня, 08:23
Назаров о 73-летии Путина: «КХЛ – одна из самых популярных спортивных лиг мира, ее смотрят во многих странах. Президент ее придумал, запускал и всегда поддерживал»
16сегодня, 08:10
Поборитесь за крутые призы! С вас – ответы на 12 несложных вопросов про КХЛ
сегодня, 08:00Тесты и игры
Мышкин об иностранных вратарях в КХЛ: «Впечатление, что их в «Макдональдсе» набирали этим летом. Дриджер, Мартин и Доминге выглядят продолжателями дела Миски»
10сегодня, 07:45
Гридин вошел в состав «Калгари» на старте сезона в НХЛ. 19-летний форвард может дебютировать против «Эдмонтона»
3сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Мышкин о вратарях СКА: «Крутят и раздергивают трех голкиперов – кадровая политика мне непонятна. Многие игровые проблемы идут от нестабильности в этой линии»
18 минут назад
Бардаков – в составе «Колорадо» на сезон-2025/26. Экс-форвард СКА может дебютировать в НХЛ сегодня ночью
2сегодня, 08:51
Лихачев об уходе из «Локомотива» в аренду: «Неплохо сыграл в Кубке Открытия, предсезонка была хорошая. Это видение тренерского штаба – меня в составе не видели»
3сегодня, 07:58
Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу – соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе»
2сегодня, 07:21
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Уолмэна на 49 млн долларов за 7 лет: «Джейк отлично вписался и соответствовал требованиям. Рад, что он поверил в нас и захотел остаться»
2сегодня, 06:34
Генменеджер «Монреаля» о переговорах с Хатсоном: «Наша структура зарплат основана на культуре, которую мы создаем в раздевалке. Принципы не изменятся даже при росте потолка»
1сегодня, 05:50
Симашев вошел в состав «Юты» на 1-й матч сезона в НХЛ. Бут отправлен в фарм-клуб
1сегодня, 05:10
Каменский про Кузнецова в «Металлурге»: «Игрока подобного уровня хотел бы иметь любой тренер. Если он будет на своем уровне выступать, с таким опытом поможет клубу»
6вчера, 21:37
Ларионов о Голдобине вне состава на матч с «Локомотивом»: «Есть такие понятия, как концентрация, конкуренция, рабочая этика. Он просто проиграл конкуренцию»
28вчера, 21:11
Гру об 1:4 от минского «Динамо»: «Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда «Трактор» играл на выезде»
12вчера, 20:51