Владимир Плющев: «ЦСКА в кризис привели неправильно спланированные действия со стороны штаба. Команда взяла стиль, который ей не соответствует, поэтому ничего не клеится»

Владимир Плющев высказался о выступлении ЦСКА в сезоне-2025/26.

В 16 матчах команда тренера Игоря Никитина набрала 16 очков и идет на 8-м месте в таблице Западной конференции КХЛ.

– ЦСКА в никитинском стиле одержал победу над «Торпедо» (1:0). Уже видно, что команда выходит из кризиса, в который попала на старте сезона?

– Соглашусь с вами, победа действительно в никитинском стиле, забросили одну шайбу, а потом сыграли в глубокий откат. Но это не манера ЦСКА, поэтому не знаю, как они дальше собираются играть. Мне кажется, с таким стилем будет сложно претендовать на высокие места и Кубок Гагарина.

Такое ощущение, что ЦСКА упал с небес и попал в кризис. Команда готовилась к сезону, поэтому в кризис ЦСКА попал не сам, его туда привели неправильно спланированные действия со стороны тренерского штаба. Просто команда взяла стиль, который ей не соответствует, поэтому у ЦСКА ничего не клеится.

Не думаю, что одна игра может повлиять на психологию хоккеистов. Впереди серьезные матчи, но на протяжении всего начала турнира команда не показывала того хоккея, который от нее хочется видеть, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
