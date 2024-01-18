Александр Кожевников: «Хоккеист перепьет футболиста. Здоровье побольше, не так нужно следить за весом»

Теги премьер-лига Россия КХЛ Владимир Алексеевич Пономарев Александр Кожевников чемпионат СССР алкоголь и спорт Хоккей

Александр Кожевников считает, что хоккеисты пьют больше алкоголя, чем футболисты.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил, что хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты: «У них аппетит получше, лучше закусывают. При Тарасове выпивали до потери пульса».

«Так и есть, Пономарев прав, что хоккеисты выпивают больше футболистов, потому что здоровье побольше. Хоккеистам не так нужно следить за весом, а футболисты должны быть худенькие. Они же раньше на весы вставали каждый день. 

Хоккеисты больше работают, больше потеют на льду, больше отдают энергии, поэтому вес не так важен. Не знаю, почему у хоккеистов побольше здоровья, это надо у медиков спрашивать.

Не знаю насчет закусывать, потому что у каждого свой организм. Но выпивают хоккеисты больше, больше выдерживают. Это проверено в наше время! Мы были на сборах вместе.

Но есть и у них уникальные люди, конечно, но не так много. По большому счету, хоккеист перепьет футболиста», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

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20 комментариев
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Кожевников под два метра ростом и весом больше центнера - ему одному ведро надо .
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Ему — верю.🤷🏻‍♂️
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А вот и кожевина тема подъехала. Тут большего специалиста не найти
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Теперь понятно почему Мостового на хоккей так тянет поиграть, похоже там у него будет больше шансов стать тренером...похоже после каждой игры, где он участвовует, в раздевалке и берут у него интервью после снятия стресса...
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"А что же мы ? И мы не хуже многих
Мы тоже можем много выпивать.
И бродят многочисленные йоги
Их, правда, очень трудно распознать." (с)
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Не знаю, насчет закусывать
Оно и видно🤣
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Саня знает , Саня не даст соврать, Саня и сейчас в форме . 😁
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А штангист перепьет хоккеиста получается?!
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Надо турнир устроить со ставками, призовой фонд между хоккеистоми и футболистами, потом постепенно шахматисты, шашечки подтянуться, потом можно на мировой уровень выйти
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Повод для городости, конечно.
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сомнительное превосходство😏
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Так хоккеисту и бегать не надо, оттолкнулся и поехал, туда-сюда и смена составов.
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Хоккеист (даже самый матерый) против Горлуковича : я бы посмотрел на эту битву
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Сказал бы это Зазе Джанашии😀
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Мостовой и Канчельскис поспорят с Кожевниковым
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Хм. Интересная идея для развлекательного и хайпового шоу в интернете - Хоккеисты против Футболистов. Можно соревноваться в индивидуальных и командных дисциплинах, экспериментировать с напитками (и не только).
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Да уж, повод для гордости, больше нечем
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да по тебе кажэва видно
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Ответ Machine Head
Кожевников под два метра ростом и весом больше центнера - ему одному ведро надо .
а потом начинает звонить...
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