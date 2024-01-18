Александр Кожевников: «Хоккеист перепьет футболиста. Здоровье побольше, не так нужно следить за весом»

Александр Кожевников считает, что хоккеисты пьют больше алкоголя, чем футболисты.

Ранее экс-защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил, что хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты: «У них аппетит получше, лучше закусывают. При Тарасове выпивали до потери пульса».

«Так и есть, Пономарев прав, что хоккеисты выпивают больше футболистов, потому что здоровье побольше. Хоккеистам не так нужно следить за весом, а футболисты должны быть худенькие. Они же раньше на весы вставали каждый день.

Хоккеисты больше работают, больше потеют на льду, больше отдают энергии, поэтому вес не так важен. Не знаю, почему у хоккеистов побольше здоровья, это надо у медиков спрашивать.

Не знаю насчет закусывать, потому что у каждого свой организм. Но выпивают хоккеисты больше, больше выдерживают. Это проверено в наше время! Мы были на сборах вместе.

Но есть и у них уникальные люди, конечно, но не так много. По большому счету, хоккеист перепьет футболиста», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею .