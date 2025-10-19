Шайфли – лучший бомбардир в истории «Виннипега» и «Атланты». У него 813 очков в регулярках НХЛ против 812 у Уилера

Марк Шайфли стал лучшим бомбардиром в истории «Виннипега» и «Атланты».

Форвард «Виннипега » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:1).

В текущем сезоне у 32-летнего канадца стало 9 (6+3) очков в 5 играх при полезности «+4».

За карьеру в рамках регулярок – 813 (342+471) очков в 884 играх за клуб.

Шайфли стал лучшим бомбардиром в истории франшизы, обогнав Блэйка Уилера (812 очков в 897 играх за «Атланту Трэшерс» и «Джетс»).

Марк был первым игроком, выбранным «Виннипегом» (нынешним) на драфте НХЛ. Его взяли под общим 7-м номером в 2011 году – вскоре после переезда клуба из Атланты в Канаду.