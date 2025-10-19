  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маршанд отнес шлем Далина в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флориды» и «Баффало»
17

Маршанд отнес шлем Далина в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флориды» и «Баффало»

Брэд Маршанд отнес шлем Расмуса Далина в штрафбокс и оторвал с него ремешки.

Инцидент произошел в матче между «Флоридой» и «Баффало» (0:3) 18 октября.  

В середине второго периода Расмус Далин атаковал Маршанда сзади, в результате чего нападающий «Флориды» упал на лед.

Вскоре они снова они снова вступили в контакт на площадке, Далин упал на лед, после чего Маршанд набросился на шведского защитника и начал наносить ему удары.

Нападающий Брэд Маршанд в результате получил 2 минуты штрафа за блокировку и 2 минуты за грубость против Расмуса Далина.

Нападающий «Флориды» забрал шлем Далина и унес его с собой на скамейку штрафников. Там он сорвал с него ремешки и бросил шлем на лед.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
logoБрэд Маршанд
logoНХЛ
игровая форма
logoБаффало
logoФлорида
logoРасмус Далин
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота (39). В топ-3 – Овечкин (65), Гретцки (56) и Госса (40)
317 октября, 06:34
Тотальный разбор НХЛ, ИИ в футболе и баскетболе. Главное с Трибуны за неделю
13 октября, 08:00Трибуна
Капризов полетит, Макдэвид зарешает, а Овечкин закончит. Блогеры Трибуны разобрали сезон НХЛ
1110 октября, 20:55Трибуна
Главные новости
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
17 минут назадТесты и игры
Голдобин, Шарипзянов и Войнов озвучили сказки «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Иван Быкович» в проекте «Когда папа далеко» от «Яндекс Книг»
118 минут назад
«Северсталь» выиграла 4-й матч подряд. Команда Козырева идет 3-й на Западе
30 минут назад
КХЛ. «Авангард» против «Автомобилиста», «Металлург» сыграет с «Нефтехимиком», «Торпедо» – с «Ладой», «Амур» проиграл «Северстали»
2041 минуту назад
Владимир Плющев: «ЦСКА в кризис привели неправильно спланированные действия со стороны штаба. Команда взяла стиль, который ей не соответствует, поэтому ничего не клеится»
5сегодня, 08:45
Таварес набрал 500 очков в составе «Торонто». Он 4-й игрок в истории НХЛ, достигший этой отметки за несколько франшиз
5сегодня, 08:19
НХЛ. «Вашингтон» примет «Ванкувер», «Эдмонтон» в гостях у «Детройта», «Юта» против «Бостона», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом»
10сегодня, 07:55
Панарин с 1+3, Айкел с 0+4 и Джек Хьюз с 2+1 – звезды дня в НХЛ
3сегодня, 07:30
Панарин делит с Ковальчуком 8-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян (876). До идущего 7-м Дацюка – 42 балла
9сегодня, 06:58
Кросби набрал 1895 очков в НХЛ с учетом плей-офф и делит с Лемье 7-е место в истории. До Айзермана – 45 баллов
8сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о Спронге: «Раз он индивидуально готовится, значит, в ЦСКА на него рассчитывают. Только время покажет, сможет ли он перебороть моменты, которые не позволяли ему полностью проявить себя»
1 минуту назад
Хайруллин об 1:3 от «Локомотива»: «Провалили первый период. Самое главное, уже во втором начали прибавлять, а в третьем полностью переиграли соперника. Будем разбираться»
38 минут назад
Филлипс о поражении СКА: «Локомотив» умеет сдерживать счет и вырывать победы любой ценой. Мы должны работать над реализацией и включаться в игру с первых секунд»
сегодня, 08:55
Джек Родуолд: «Козлов – отличный тренер. Раньше слышал о нем много хорошего от других хоккеистов, теперь понимаю, почему всем нравится играть под его руководством. У «Салавата» сильный штаб»
2сегодня, 08:30
«Оттава» предложила лидеру гонки снайперов сезона НХЛ Пинто (7 шайб в 6 играх) продлить контракт на 8 лет. Стороны пока не близки к сделке (Эллиотт Фридман)
1сегодня, 07:40
Шайфли – лучший бомбардир в истории «Виннипега» и «Атланты». У него 813 очков в регулярках НХЛ против 812 у Уилера
1сегодня, 07:15
«Питтсбург» дважды в сезоне сыграл на ноль – лучший показатель в НХЛ на старте. Джерри отразил 31 бросок «Сан-Хосе» и делит с Баррассо 2-е место по шатаутам за клуб (22)
сегодня, 06:25
«Тампа» проиграла 5 матчей из 6 на старте сезона и занимает последнее место на Востоке
3сегодня, 06:15
Марнер дважды забил «Калгари» – первые голы за «Вегас». У форварда 8 очков и «+7» в 6 играх в сезоне
1сегодня, 05:58
Форвард «Каролины» Джарвис – 1-й игрок в истории НХЛ с 4 победными голами в первых 5 матчах в сезоне
сегодня, 05:50