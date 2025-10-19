Маршанд отнес шлем Далина в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флориды» и «Баффало»
Брэд Маршанд отнес шлем Расмуса Далина в штрафбокс и оторвал с него ремешки.
Инцидент произошел в матче между «Флоридой» и «Баффало» (0:3) 18 октября.
В середине второго периода Расмус Далин атаковал Маршанда сзади, в результате чего нападающий «Флориды» упал на лед.
Вскоре они снова они снова вступили в контакт на площадке, Далин упал на лед, после чего Маршанд набросился на шведского защитника и начал наносить ему удары.
Нападающий Брэд Маршанд в результате получил 2 минуты штрафа за блокировку и 2 минуты за грубость против Расмуса Далина.
Нападающий «Флориды» забрал шлем Далина и унес его с собой на скамейку штрафников. Там он сорвал с него ремешки и бросил шлем на лед.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
