«Северсталь» выиграла 4-й матч подряд. Команда Козырева идет 3-й на Западе
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд.
Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Амур» (3:2 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Северсталь» занимает 3-е место в таблице Запада с 20 очками после 16 матчей.
«Амур» идет на 7-м месте в таблице Востока с 17 баллами в 16 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости