«Северсталь» выиграла 4-й матч подряд. Команда Козырева идет 3-й на Западе

«Северсталь» одержала четвертую победу подряд.

Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Амур» (3:2 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Северсталь » занимает 3-е место в таблице Запада с 20 очками после 16 матчей.

«Амур » идет на 7-м месте в таблице Востока с 17 баллами в 16 играх.