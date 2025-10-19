  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хайруллин об 1:3 от «Локомотива»: «Провалили первый период. Самое главное, уже во втором начали прибавлять, а в третьем полностью переиграли соперника. Будем разбираться»
0

Хайруллин об 1:3 от «Локомотива»: «Провалили первый период. Самое главное, уже во втором начали прибавлять, а в третьем полностью переиграли соперника. Будем разбираться»

Марат Хайруллин прокомментировал поражение СКА в матче против «Локомотива» (1:3).

– Первый период можно назвать провальным – всего три броска в створ. Что не сработало?

– Не знаю, в чем причина. Будем разбираться. Никаких оправданий – провалили первый период. Самое главное, уже во втором начали прибавлять, а в третьем полностью переиграли соперника. Если так будем играть с первых периодов, то придут победы.

– Во втором периоде произошла эмоциональная разрядка?

– Понятно, что отступать некуда – 0:2 «горим» и нужно доставать характер, идти в атаку. В принципе, это удалось. Плюс наложились смены, это всегда преимущество. Вот эти моменты удались, и преимущество пошло у нас.

– В третьем периоде реализовали большинство, следом было еще одно. Чего не хватило там, чтобы сократить отставание?

– Было два опасных момента, вратарь хорошо сыграл. Все делали правильно, быстрые передачи, бросок был хороший, но немножко не повезло. Будем работать над этим, – заявил нападающий СКА Марат Хайруллин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoЛокомотив
logoМарат Хайруллин
logoМатч ТВ
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Филлипс о поражении СКА: «Локомотив» умеет сдерживать счет и вырывать победы любой ценой. Мы должны работать над реализацией и включаться в игру с первых секунд»
сегодня, 08:55
Ларионов о толерантности к игрокам: «Говорят, надо вернуться в тихоновский период, быть жестче. Не хочу решать вопросы нецензурно. Педагогика должна присутствовать»
11вчера, 21:27
Ларионов о тактике СКА после 1:3 от «Локомотива»: «Я не сторонник ставить автобус, но иногда приходится быть гибче. Не хочу, чтобы это было традицией»
19вчера, 20:14
Главные новости
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
18 минут назадТесты и игры
Голдобин, Шарипзянов и Войнов озвучили сказки «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Иван Быкович» в проекте «Когда папа далеко» от «Яндекс Книг»
119 минут назад
«Северсталь» выиграла 4-й матч подряд. Команда Козырева идет 3-й на Западе
31 минуту назад
КХЛ. «Авангард» против «Автомобилиста», «Металлург» сыграет с «Нефтехимиком», «Торпедо» – с «Ладой», «Амур» проиграл «Северстали»
2042 минуты назад
Маршанд отнес шлем Далина в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флориды» и «Баффало»
1752 минуты назад
Владимир Плющев: «ЦСКА в кризис привели неправильно спланированные действия со стороны штаба. Команда взяла стиль, который ей не соответствует, поэтому ничего не клеится»
5сегодня, 08:45
Таварес набрал 500 очков в составе «Торонто». Он 4-й игрок в истории НХЛ, достигший этой отметки за несколько франшиз
5сегодня, 08:19
НХЛ. «Вашингтон» примет «Ванкувер», «Эдмонтон» в гостях у «Детройта», «Юта» против «Бостона», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом»
10сегодня, 07:55
Панарин с 1+3, Айкел с 0+4 и Джек Хьюз с 2+1 – звезды дня в НХЛ
3сегодня, 07:30
Панарин делит с Ковальчуком 8-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян (876). До идущего 7-м Дацюка – 42 балла
9сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о Спронге: «Раз он индивидуально готовится, значит, в ЦСКА на него рассчитывают. Думаю, Федоров не на общественных началах с ним занимается, а по просьбе штаба»
2 минуты назад
Филлипс о поражении СКА: «Локомотив» умеет сдерживать счет и вырывать победы любой ценой. Мы должны работать над реализацией и включаться в игру с первых секунд»
сегодня, 08:55
Джек Родуолд: «Козлов – отличный тренер. Раньше слышал о нем много хорошего от других хоккеистов, теперь понимаю, почему всем нравится играть под его руководством. У «Салавата» сильный штаб»
2сегодня, 08:30
«Оттава» предложила лидеру гонки снайперов сезона НХЛ Пинто (7 шайб в 6 играх) продлить контракт на 8 лет. Стороны пока не близки к сделке (Эллиотт Фридман)
1сегодня, 07:40
Шайфли – лучший бомбардир в истории «Виннипега» и «Атланты». У него 813 очков в регулярках НХЛ против 812 у Уилера
1сегодня, 07:15
«Питтсбург» дважды в сезоне сыграл на ноль – лучший показатель в НХЛ на старте. Джерри отразил 31 бросок «Сан-Хосе» и делит с Баррассо 2-е место по шатаутам за клуб (22)
сегодня, 06:25
«Тампа» проиграла 5 матчей из 6 на старте сезона и занимает последнее место на Востоке
3сегодня, 06:15
Марнер дважды забил «Калгари» – первые голы за «Вегас». У форварда 8 очков и «+7» в 6 играх в сезоне
1сегодня, 05:58
Форвард «Каролины» Джарвис – 1-й игрок в истории НХЛ с 4 победными голами в первых 5 матчах в сезоне
сегодня, 05:50
Кузьменко забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». У него 2 броска, 2 потери, 1 хит и «минус 1» за 11:04
2сегодня, 04:25Видео