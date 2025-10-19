Хайруллин об 1:3 от «Локомотива»: «Провалили первый период. Самое главное, уже во втором начали прибавлять, а в третьем полностью переиграли соперника. Будем разбираться»

Марат Хайруллин прокомментировал поражение СКА в матче против «Локомотива» (1:3).

– Первый период можно назвать провальным – всего три броска в створ. Что не сработало?

– Не знаю, в чем причина. Будем разбираться. Никаких оправданий – провалили первый период. Самое главное, уже во втором начали прибавлять, а в третьем полностью переиграли соперника. Если так будем играть с первых периодов, то придут победы.

– Во втором периоде произошла эмоциональная разрядка?

– Понятно, что отступать некуда – 0:2 «горим» и нужно доставать характер, идти в атаку. В принципе, это удалось. Плюс наложились смены, это всегда преимущество. Вот эти моменты удались, и преимущество пошло у нас.

– В третьем периоде реализовали большинство, следом было еще одно. Чего не хватило там, чтобы сократить отставание?

– Было два опасных момента, вратарь хорошо сыграл. Все делали правильно, быстрые передачи, бросок был хороший, но немножко не повезло. Будем работать над этим, – заявил нападающий СКА Марат Хайруллин.