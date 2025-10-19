Таварес набрал 500 очков в составе «Торонто». Он 4-й игрок в истории НХЛ, достигший этой отметки за несколько франшиз
Джон Таварес достиг отметки 500 очков в составе «Торонто».
Нападающий «Мэйпл Лифс» сделал дубль в игре НХЛ против «Сиэтла» (3:4 ОТ).
Теперь в активе Джона Тавареса 500 (225+275) очков в 521 матче в составе «Торонто». Он играет за клуб с 2018 года.
Ранее Таварес выступал за «Айлендерс». Он набрал 621 (272+349) балл в 669 матчах за команду из Нью-Йорка.
Таварес стал четвертым игроком в истории НХЛ, набравшим по 500 очков за несколько франшиз. Ранее это удалось Рону Фрэнсису («Каролина»/«Хартфорд» и «Питтсбург»), Марку Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс») и Уэйну Гретцки («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
