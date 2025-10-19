Таварес набрал 500 очков в составе «Торонто». Он 4-й игрок в истории НХЛ, достигший этой отметки за несколько франшиз

Джон Таварес достиг отметки 500 очков в составе «Торонто».

Нападающий «Мэйпл Лифс» сделал дубль в игре НХЛ против «Сиэтла» (3:4 ОТ).

Теперь в активе Джона Тавареса 500 (225+275) очков в 521 матче в составе «Торонто ». Он играет за клуб с 2018 года.

Ранее Таварес выступал за «Айлендерс ». Он набрал 621 (272+349) балл в 669 матчах за команду из Нью-Йорка.

Таварес стал четвертым игроком в истории НХЛ , набравшим по 500 очков за несколько франшиз. Ранее это удалось Рону Фрэнсису («Каролина»/«Хартфорд» и «Питтсбург»), Марку Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс») и Уэйну Гретцки («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»).