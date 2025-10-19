Филлипс о поражении СКА: «Локомотив» умеет сдерживать счет и вырывать победы любой ценой. Мы должны работать над реализацией и включаться в игру с первых секунд»

Маркус Филлипс прокомментировал поражение СКА в матче против «Локомотива» (1:3).

– Чем можно объяснить это поражение?

– Против «Локомотива» всегда очень тяжело играть. Они защищают чемпионский титул и четко следует системе. Более того, команду возглавляет первоклассный специалист Боб Хартли.

– К середине второго периода СКА нанес всего лишь 4 броска. Почему так долго не удавалось раскачаться?

– «Локомотив» отлично встал в оборону. Это команда, которая умеет сдерживать счет и вырывать победы любой ценой. Мы должны работать над своей реализацией и включаться в игру с первых секунд.

– После первой заброшенной шайбы СКА создавал много моментов, но шайба просто не летела в ворота. Основной причиной стала хорошая оборона «Локо», о которой вы упомянули?

– Мы просто не смогли грамотно воспользоваться отскоками и завершить свои моменты. Очевидно, что «Локомотив» заслужил эти два очка больше, чем мы. Соперник с первой смены цеплялся за каждый свой шанс.

– Вы дважды играли против «Локомотива» в этом сезоне. Команда изменилась с приходом нового тренера?

– Не сказал бы. Команда стала более атакующей, но Боб Хартли смог идеально вписаться в прошлогоднюю систему «Локомотива» и внести свои коррективы. Этот тренер работал в НХЛ и выигрывал Кубок Гагарина в России, так что «Локо» крупно повезло с новым тренером.

– Кажется, что команда стала менее дисциплинированной.

– Так может показаться из-за статистики, но ребята по-прежнему играют четко по системе и не позволяют себе проявлять лишних эмоций, – сказал защитник СКА Маркус Филлипс.