Панарин с 1+3, Айкел с 0+4 и Джек Хьюз с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 3 (2+1) очками в матче с «Эдмонтоном» (5:3).
Вторая звезда – форвард «Вегаса» Джек Айкел с 4 (0+4) очками в матче с «Калгари» (6:1). Американец продолжает лидировать в гонке бомбардиров.
Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (4:3). Гол стал для россиянина 1-м в текущем сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
