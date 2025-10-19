Панарин с 1+3, Айкел с 0+4 и Джек Хьюз с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Нью-Джерси » Джек Хьюз с 3 (2+1) очками в матче с «Эдмонтоном» (5:3).

Вторая звезда – форвард «Вегаса » Джек Айкел с 4 (0+4) очками в матче с «Калгари» (6:1). Американец продолжает лидировать в гонке бомбардиров .

Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (4:3). Гол стал для россиянина 1-м в текущем сезоне.