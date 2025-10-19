Панарин делит с Ковальчуком 8-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян (876). До идущего 7-м Дацюка – 42 балла

Артемий Панарин делит 8-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян.

Форвард «Рейнджерс » набрал 4 (1+3) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3).

В 7 матчах текущего сезона на счету 33-летнего россиянина 6 (1+5) баллов.

За карьеру в рамках регулярок – 876 (303+573) очков в 759 играх. Панарин догнал Илью Ковальчука (876 в 926) в и делит с ним 8-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон », 1627 в 1496), Евгений Малкин («Питтсбург», 1355 в 1219), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Никита Кучеров («Тампа», 997 в 807) и Павел Дацюк (918 в 953).