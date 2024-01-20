Гусев о побитых рекордах по очкам и передачам за «Динамо» в регулярке: «Я не гонюсь за ними. Это приятно, но я думаю о командной победе»

Теги Динамо Минск КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев заявил, что не гонится за рекордами.

Форвард в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1) забил гол и отдал три результативные передачи. В этом матче Гусев установил рекорд «Динамо» по очкам за один регулярный чемпионат и побил рекорд Вадима Шипачева по ассистам в одной регулярке за «Динамо».

«Нормальное начало, просто не могли забить, хотя вроде и неплохо создавали моменты. Потом забили и старались играть правильно до самого конца.

Каждая игра складывается по-разному. Надо находить пути к тому, чтобы отдавать и забивать. Уверенность в победе появилась только тогда, когда прозвучала сирена, и стало ясно, что мы выиграли.

Мои рекорды? Еще раз повторю, что для меня самое важное – это в каждой игре помогать команде. За рекордами я не гонюсь. Конечно, это приятно. Но я думаю о командной победе.

Новые взаимодействия в первой бригаде из-за отсутствия основных игроков? И такое бывает, поэтому надо со всеми находить общий язык, в том числе и в большинстве, открываться друг под друга, и в конечном счете мы все равно реализовали большинство», – сказал форвард «Динамо».

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5 комментариев
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Гусеву понадобилось меньше одной регулярки, чтобы побить рекорд Шипачева)
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+4
Гусев командный игрок и это очевидно. Количество ассистов говорят сами за себя . И я очень рад , что в Динамо есть такой игрок.
+3
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+3
Ответ Machine Head
Гусев командный игрок и это очевидно. Количество ассистов говорят сами за себя . И я очень рад , что в Динамо есть такой игрок.
безусловно. Теперь главное, чтобы его немперекупили после столь успешного сезона. история показывает, что Динамо раскрывает, а остальные пользуют тех игроков, которых ранее списали
+2
0
+2
Ответ Machine Head
Гусев командный игрок и это очевидно. Количество ассистов говорят сами за себя . И я очень рад , что в Динамо есть такой игрок.
я очень рад за Никиту. он очень классный игрок. Хорошо, если он будет и дальше радовать динамовских болельщиков
+2
0
+2
Ответ 1 11
безусловно. Теперь главное, чтобы его немперекупили после столь успешного сезона. история показывает, что Динамо раскрывает, а остальные пользуют тех игроков, которых ранее списали
Это да . Согласен.
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+1
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