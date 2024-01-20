Гусев признался, что любит пиво, и пошутил, что хочет зарплату как у Ткачева, в интервью с детектором лжи

Теги КХЛ Никита Гусев Динамо Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Никита Гусев дал интервью с детектором лжи.

Форвард «Динамо» поучаствовал в развлекательном проекте сайта Фонбет Чемпионата КХЛ «Хоккей на полиграфе».

– Устраивает ли тебя сейчас твоя заработная плата?

– Да («выявлена реакция», – говорит человек за детектором, указывая на ложь – прим. Sports.ru) Не устраивает? Наверное, надо как у Володи Ткачева.

– А как у Володи Ткачева?

– Все хорошо в Омске.

– Твой опыт игры за рубежом можно назвать удачным?

– Да.

– Тебя раздражают вопросы про пиво?

– Нет («выявлена реакция», – говорит человек за детектором, указывая на ложь – прим. Sports.ru). Есть. Проверил ее. Работает.

– Ты любишь пиво?

– Да («ответ правдив», – говорит говорит человек за детектором – прим. Sports.ru).

– Тебя все-таки раздражают вопросы про пиво?

– Давайте «да» («ответ правдив», – говорит говорит человек за детектором – прим. Sports.ru).

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13 комментариев
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Ответ Ermak71
Воффка в родном Омске играет - в Сибири,а Гусь захотел столичного гламура.Чего ноет то?(
А он разве ноет? Он отвечает на вопросы.
+14
-1
+13
где тут шутку увидели?)
+9
0
+9
Не пей пиво, а то будешь толстым как я.
+5
0
+5
Ответ Ilshat-112
Не пей пиво, а то будешь толстым как я.
На льду все сгорает.)
+3
0
+3
Ответ Ermak71
Воффка в родном Омске играет - в Сибири,а Гусь захотел столичного гламура.Чего ноет то?(
Если что, то Гусев москвич. )
Логично, что ближе к концу карьеры он предпочел переместиться на малую родину.
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Пей пиво пенное, будет морда здоровенная.. а у Никиты морда мое почтение
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Все нормальное ответил, кроме опыта в НХЛ. Всё-таки ждали от него большего. Но он там же на детекторе и ответил на другой вопрос, который является ключом, почему в НХЛ у него всё-таки получилось ниже ожиданий: потому что не любит борьбу за шайбу, у бортов.
В КХЛ Гусик может играть на чистом мастерстве и чистом же льду — сегодня так Минску положил.
В НХЛ надо пахать все смены и хреначить у бортов.
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Ну любит парень пивка попить, ну и что теперь? Это никак ему не мешает играть лучше всех в кхл. Да, для спортсмена это не самое хорошее дело, но это хоккей. Тут в общем за матч они по 15 минут катаются и со сменками по 30 сек. Это вообще такой вид спорта, что нужны ноги как у коня и в целом крепким быть без особой дыхалки. А если будет чуть пузцо, так ещё лучше. Больше веса, крепче на коньках.
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Потихоньку руководству Динамо можно начинать думать о том, кого продать... или где взять ещё денег
Играет он не хуже Ткачёва... пока во всяком случае...
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Ответ Олег Демидов
А он разве ноет? Он отвечает на вопросы.
детектор выявил,что оплата не устраивает - внутри его ноет)
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Ответ Ilshat-112
Не пей пиво, а то будешь толстым как я.
Пей пиво на заре!
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Ответ el ruso guapo
Ну любит парень пивка попить, ну и что теперь? Это никак ему не мешает играть лучше всех в кхл. Да, для спортсмена это не самое хорошее дело, но это хоккей. Тут в общем за матч они по 15 минут катаются и со сменками по 30 сек. Это вообще такой вид спорта, что нужны ноги как у коня и в целом крепким быть без особой дыхалки. А если будет чуть пузцо, так ещё лучше. Больше веса, крепче на коньках.
Лидеры играют по 18-20 минут.
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