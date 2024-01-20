Гусев признался, что любит пиво, и пошутил, что хочет зарплату как у Ткачева, в интервью с детектором лжи

Никита Гусев дал интервью с детектором лжи.

Форвард «Динамо» поучаствовал в развлекательном проекте сайта Фонбет Чемпионата КХЛ «Хоккей на полиграфе».

– Устраивает ли тебя сейчас твоя заработная плата?

– Да («выявлена реакция», – говорит человек за детектором, указывая на ложь – прим. Sports.ru) Не устраивает? Наверное, надо как у Володи Ткачева.

– А как у Володи Ткачева?

– Все хорошо в Омске.

– Твой опыт игры за рубежом можно назвать удачным?

– Да.

– Тебя раздражают вопросы про пиво?

– Нет («выявлена реакция», – говорит человек за детектором, указывая на ложь – прим. Sports.ru). Есть. Проверил ее. Работает.

– Ты любишь пиво?

– Да («ответ правдив», – говорит говорит человек за детектором – прим. Sports.ru).

– Тебя все-таки раздражают вопросы про пиво?

– Давайте «да» («ответ правдив», – говорит говорит человек за детектором – прим. Sports.ru).