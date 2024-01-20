Гусев признался, что любит пиво, и пошутил, что хочет зарплату как у Ткачева, в интервью с детектором лжи
Никита Гусев дал интервью с детектором лжи.
Форвард «Динамо» поучаствовал в развлекательном проекте сайта Фонбет Чемпионата КХЛ «Хоккей на полиграфе».
– Устраивает ли тебя сейчас твоя заработная плата?
– Да («выявлена реакция», – говорит человек за детектором, указывая на ложь – прим. Sports.ru) Не устраивает? Наверное, надо как у Володи Ткачева.
– А как у Володи Ткачева?
– Все хорошо в Омске.
– Твой опыт игры за рубежом можно назвать удачным?
– Да.
– Тебя раздражают вопросы про пиво?
– Нет («выявлена реакция», – говорит человек за детектором, указывая на ложь – прим. Sports.ru). Есть. Проверил ее. Работает.
– Ты любишь пиво?
– Да («ответ правдив», – говорит говорит человек за детектором – прим. Sports.ru).
– Тебя все-таки раздражают вопросы про пиво?
– Давайте «да» («ответ правдив», – говорит говорит человек за детектором – прим. Sports.ru).
Логично, что ближе к концу карьеры он предпочел переместиться на малую родину.
В КХЛ Гусик может играть на чистом мастерстве и чистом же льду — сегодня так Минску положил.
В НХЛ надо пахать все смены и хреначить у бортов.
Играет он не хуже Ткачёва... пока во всяком случае...